- BPJ al PNL Timiș și-a exprimat, vineri, in unanimitate acordul fața de intenția Alinei Gorghiu de a-și depune candidatura pentru alegerile europarlamentare. „Mi-a spus ca dorește sa-și anunțe candidatura și i-am spus ca are are susținerea mea. In ședința pe care am avut-o joi am pus pe ordinea…

- Presedintele PNL Ludovic Orban s-a intalnit, saptamana trecuta, cu fostii lideri liberali Vasile Blaga si Crin Antonescu, intrevederea fiind confirmata, pentru MEDIAFAX, de toate partile implicate. Discutiile ar fi vizat si posibilitatea ca cei trei sa candideze pentru alegerile europarlamentare.