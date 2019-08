PNL anunță că va depune o nouă moțiune de cenzură Parlamentarii Partidului National Liberal vor depune o noua motiune de cenzura, obiectivul fiind de "a pune capat cât mai repede acestei guvernari toxice, care face un rau imens României", a anuntat, luni, liderul PNL, Ludovic Orban.



Orban a spus ca decizia a fost luata și în contextul în care se contureaza retragerea ALDE de la guvernare.



"Am luat decizia depunerii unei motiuni de cenzura, cu atât mai mult cu cât este din ce în ce mai probabila destramarea coalitiei de guvernare si retragerea unui partid din coalitia de… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

