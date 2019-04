Stiri pe aceeasi tema

- Partidul National Liberal va contesta joi, la Curtea Constitutionala, proiectele de modificare a Codurilor penale, adoptate de Camera Deputatilor. ‘Vom contesta la CCR acest vot dat astazi, vom contesta ambele proiecte, atat Codul penal, cat si Codul de procedura penala. Speram ca deciziile CCR sa fie…

- Deputați de la mai multe formațiuni au votat alaturi de PSD-ALDE modificarile controversate aduse Codurilor penale, facand posibila adoptarea celor doua acte normative, votul lor fiind astfel crucial, deoarece coaliția aflata la guvernare a pierdut inca de anul trecut majoritatea in Camera Deputaților.…

- Presedintele Camerei Deputatilor, liderul PSD Liviu Dragnea, a declarat miercuri, referitor la proiectele de modificare a Codurilor penale, adoptate de Camera Deputatilor, ca nu s a produs nicio schimbare, nici macar o virgula deasupra deciziilor CCR, informeaza Agerpres.roNu a fost facuta nicio modificare.…

- Camera Deputaților va vota miercuri, in calitate de for decizional, modificarea codurilor penale, dupa ce proiectul a fost dezbatut in comisia condusa de Florin Iordache. Procedura parlamentara a fost reluata dupa ce lui Tudorel Toader i s-a reproșat ca nu inițiaza OUG pentru aceste modificari.Citește…

- Parlamentarii Pro Romania nu vor participa la votul din Camera Deputatilor asupra proiectelor de modificare a Codurilor penale si nici la votul unei eventuale restructurari a Guvernului, a anuntat, duminica, vicepresedintele partidului Mihai Tudose. "Sa si le treaca, sa si le asume (modificarile la…

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) considera ca nu se justifica urgenta adoptarii unor modificari la Codurile penale. Procurorii subliniaza ca „adoptarea pe aceasta cale a unor astfel de modificari, fara o evaluare corespunzatoare a impactului si fara o consultare…