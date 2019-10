Stiri pe aceeasi tema

- Ludovic Orban a anuntat vineri, la trei zile de cand a fost oficial desemnat premier si insarcinat sa formeze noul guvern, ca acesta e gata in proportie de 33%, in sensul ca pentru fiecare minister are 3 variante. El promite insa ca pana va incepe a doua runda de negocieri cu partidele politice va alege…

- Liderul PNL Ludovic Orban a declarat luni, la Parlament, ca un viitor cabinet liberal nu va schimba legislatia in domeniul justitiei prin ordonante de urgenta. In privinta recursului compensatoriu, PNL a inaintat un proiect de lege de abrogare a prevederilor. Exista calea parlamentara. In…

- „Depunem motiunea de cenzura. Saptamana viitoare avem noi runde de discutii cu posibili parteneri. Deja textul motiunii este discutat cu partenerii din opozitie, din UDMR. Forma a fost trimisa catre ALDE si Pro Romania. In conditiile in care saptamana viitoare vin la discutii, sansele motiunii sunt…

- Doar Parlamentul mai poate modifica Ordonanta de Urgenta 114/2018 si Legea offshore si nu exista niciun fel de intentie la nivelul Guvernului de a face acest lucru, a declarat, joi, ministrul Energiei, Anton Anton, in cadrul unei conferinte. "(OUG - n.r.) 114 este in Parlament, in comisie si toate…

- Doar Parlamentul mai poate modifica Ordonanta de Urgenta 114/2018 si Legea offshore si nu exista niciun fel de intentie la nivelul Guvernului de a face acest lucru, a declarat, joi, ministrul Energiei, Anton Anton, in cadrul unei conferinte. "(OUG - n.r.) 114 este in Parlament, in comisie si toate amendamentele…

- Mihai Corj, un fost candidat la funcția de judecator la Curtea Constituționala din partea Guvernului, cere Parlamentului, Guvernului și Consiliului Superior al Magistraturii anularea rezultatelor concursurilor, demararea unui nou concurs și crearea unei singure comisii ad-hoc pentru numirea celor 6…

- Modificarile aduse codurilor penale, neconstitutionale Presedintele Klaus Iohannis a salutat decizia Curtii Constitutionale prin care au fost declarate neconstitutionale Codul Penal si Codul de Procedura Penala. Seful statului critica coalitia PSD-ALDE pentru modificarile legislative…

- "Tocmai PSD, condus astazi de Viorica Dancila, impreuna cu ALDE, a actionat in favoarea infractorilor, in mod sistematic, schimband legislatia, doar pentru a-l scapa pe Liviu Dragnea, cel care a spus public "imi cer iertare romanilor din puscarii". Dancila nu s-a delimitat in niciun moment clar,…