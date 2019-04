Stiri pe aceeasi tema

- Președinte al Camerei Deputaților pentru o saptamâna în locul lui Liviu Dragnea, Florin Iordache a sesizat Curtea Constituționala în privința unui conflict juridic de natura constituționala între Parlament și Curtea Suprema în cazul completurilor de 3. Practic,…

- Un martor a declarat, luni, la Inalta Curte de Casatie si Justitie, ca aproape 80% dintre salariatii de la DGASPC Teleorman cunosteau faptul ca doua angajate ale institutiei lucrau de fapt la PSD Teleorman, insa nu comenta nimeni "de frica" sa nu isi piarda locul de munca. Martorul a mai…

- Duelul pe care avocatul lui Leon Cloșca, fostul comandant al Poliției orașului Nasaud, trimis in judecata in 2015 de DNA, alaturi de Ioan Ovidiu Mureșan – fostul șef al IPJ Bistrița-Nasaud și Roberto Hasnaș – fostul șef al Poliției Rutiere Bistrița-Nasaud, in poarta cu procurorii Anticorupție pe tema…

- Un procuror de la Parchetul General a solicitat, luni, judecatorilor de la Inalta Curte de Casatie si Justitie sesizarea Curtii Constitutionale cu o exceptie de neconstitutionalitate a unui articol din OUG 7/2019 care modifica legile justitiei. Solicitarea a fost facuta de procurorul de sedinta in cadrul…

- Avocatii lui Liviu Dragnea au solicitat luni judecatorilor de la Inalta Curte de Casatie si Justitie audierea liderului PSD in dosarul DGASPC Teleorman, in care acesta a fost condamnat in prima instanta la 3 ...

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a amanat luni, pentru 18 februarie, dosarul DGASPC Teleorman, in care presedintele PSD, Liviu Dragnea, a fost condamnat in prima instanta la 3 ani si 6 luni...

- Presedintele Consiliului National al PSD, Mihai Fifor, a calificat miercuri drept ''istorica'' decizia Curtii Constitutionale privind protocoalele dintre Ministerul Public si SRI, adaugand ca Romania revine astfel ''la o normalitate indelung asteptata''. …

- Curtea Constitutionala a Romaniei CCR a admis, miercuri, sesizarea presedintelui Camerei Deputatilor referitoare la existenta unui conflict juridic de natura constitutionala intre Ministerul Public, pe de o parte, si Parlament, Inalta Curte de Casatie si Justitie si celelalte instante judecatoresti,…