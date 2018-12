PNL a prezentat un proiect de buget alternativ pentru anul 2019

Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al Guvernului, Toni Grebla, a declarat luni ca nu a discutat in Executiv sau cu Liviu Dragnea si Viorica Dancila despre un proiect privind amnistia si gratierea, insa a precizat ca "niste masuri minime reparatorii trebuie sa existe". Prezent luni la Inalta Curte de Casatie si Justitie,…

- Organizatia nehoiana are, incepand de duminica, un nou presedinte ales, ce va ocupa locul fostului lider care a parasit partidul in aceasta primavara. In cadrul unei conferinte a organizatiei orasenesti a Partidului National Liberal-, la care au participat secretarul general al PNL, Robert Sighiartau,…

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, spune ca este o varianta de lucru inghetarea salariilor din 2019, asa cum reiese din documentul prezentat de liberalul Florin Citu, dar asta ar presupune inclusiv aplicarea mai rapida a Legii Salarizarii, adica in 2020, nu pana in 2022.

- Ministrul Muncii a postat, sambata, un mesaj pe pagina ei de Facebook in care anunța ca Guvernul ar putea crește mai repede cu doua luni salariul minim brut pe economie la 2080 de lei, de la 1 noiembrie anul acesta in loc de 1 ianuarie 2018. Lia Olguța Vasilescu a transmis ca Ministerul Muncii „lucreaza…

- Controverse privind legea salarizarii intre putere și opoziție, asta dupa ce Guvernul a promis majorarea salariului minim și o noua lege a salarizarii care ar avea aplicabilitate pana in 2022. De cealalta parte, exista acuzații cum ca este luata in calcul inghețarea salariilor in 2019, potrivit unui…

- Senatorul PNL Florin Cițu a declarat miercuri ca Legea pensiilor este un șantaj „infect” al coaliției PSD-ALDE impotriva romanilor, iar daca Guvernul era cu adevarat interesat de pensionari, creșteau punctul de pensie din luna ianuarie a acestui an, așa cum era prevazut in programul de guvernare.Citește…

- Guvernul discuta, in ședința de joi, un proiect de act normativ care introduce in legea adoptiei stimulente financiare care incep de la 600 de lei pe luna pentru adoptator sau familia adoptatoare, precum și o suma anuala suplimentara de 1.500 de lei, potrivit ordinii de zi remisa MEDIAFAX.Pe ...

- Secretarul general al Organizatiei Statelor Americane (OSA), Luis Almagro, nu ar exclude o ''interventie militara'' in Venezuela pentru a rasturna guvernul presedintelui Nicolas Maduro, responsabil de grava criza economica si umanitara din aceasta...