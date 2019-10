"PNL e pregatit sa guverneze. In momentul in care va intra la guvernare va pune in aplicare toate masurile pe care deja le avem stabilite. Avem deja oameni pregatiti pentru fiecare minister. Nu va spun nici un nume. Lucrurile sunt clare. Am vazut speculatia cu Robert. Am sa va spun un lucru. Este un coleg de-al nostru extrem de bun, secretarul general al partidului poate ocupa mai multe functii, dar nu exista astazi o echipa anuntata de PNL pentru a ocupa pozitia de premier, exista 2 -3 oameni pregatiti pentru fiecare minister. Exista obtiunea 1,2,3.", a explicat Rares Bogdan la Romania TV