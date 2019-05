Stiri pe aceeasi tema

- Primarul din Targu Jiu, Marcel Romanescu, a pierdut la un vot alegerile europarlamentare in municipiu. Astfel, PSD a obținut in fieful lui Marcel Romanescu 23,81%, iar PNL 22,61%. Primarul liberal, Marcel Romanescu susține ca este totuși mulțumit cel puțin in ceea ce privește participarea la vot. Edilul…

- Edilul municipiului Targu Jiu, Marcel Romanescu, asteapta ca Aparegio si Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara – ADIA sa ii comunice oficial majorarea tarifului la serviciile de apa si canal. Majorarea aprobata este de 7%. Motivul invocat de Aparegio se refera la ...

- Edilul municipiului Targu Jiu, Marcel Romanescu, asteapta ca Aparegio si Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara – ADIA sa ii comunice oficial majorarea tarifului la serviciile de apa si canal. Majorarea aprobata este de 7%. Motivul invocat de Aparegio se refera la acoperirea inflatiei si la faptul…

- Autoritatile locale cauta solutii pentru a gestiona spatiile din incinta viitorului Stadion Municipal. Lucrarile sunt aproape finalizate si vor fi disponibile spatii generoase, de cateva mii de metri patrati. Primarul din Targu Jiu, Marcel Romanescu, a precizat ca se cauta ...

- Primarul Municipiului Targu Jiu, Marcel Romanescu, s-a intalnit la sfarșitul saptamanii trecute cu doi lideri importanți ai Partidului Social Democrat. Este vorba despre Lia Olguța Vasilescu și Claudiu Manda. Cei trei s-au și fotografiat impreuna, iar poza, care a fost postata de Claudiu Manda pe pagina…

- Edilul din Rovinari, Robert Filip il sfatuiește pe primarul din Targu-Jiu, Marcel Romanescu sa semneze contractul de management pentru validarea lui Robert Balaeț la conducerea Clubului Sportiv Municipal. Filip afirma ca, din punctul sau de vedere situația actuala putea fi evitata, daca Romanescu nu…

- Primarul din Targu Jiu vrea sa supuna la vot in fiecare sedinta de Consiliu Local proiectul privind numirea lui Robert Balaeț in fruntea Clubului Sportiv Municipal. Astfel, Marcel Romanescu afirma ca va pune in practica aceasta idee la urmatoarea sedinta care va fi una extraordinara si va avea loc luni.…

- Edilul municipiului Targu Jiu, Marcel Romanescu, a anuntat ca hotelul de 4 stele din incinta Stadionului Municipal va fi oferit prin licitatie unei firme care sa il administreze. Potrivit lui Marcel Romanescu, Directia de Patrimoniu nu are resursele umane si ...