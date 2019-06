PNL a decis: Ne vom adresa Avocatului Poporului „La o saptamana dupa ce romanii, in cadrul referendumului, au hotarat clar ca nu mai vor ordonante de urgenta pe Justitie si ca vor un control constitutional al ordonantelor de urgenta care sa fie declansat si de alte institutii in afara Avocatului Poporului, Guvernul (...) emite o ordonanta de urgenta prin care vrea eternizarea baronilor PSD, (...) modificand modul de alegere si anume alegerea lor directa', a declarat Orban. El a caracterizat decizia drept 'nerusinata'. 'Aceasta decizie nerusinata, complet neconstitutionala, contravine vointei romanilor. (...) Ne vom adresa Avocatului… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

