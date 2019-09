PNL a decis data depunerii moțiunii de cenzură: 30 septembrie. Când se votează Dupa discuții și negocieri cu toate partidele din opoziție, PNL a ajuns la o concluzie privind calendarul moțiunii de cenzura. Data de 30 septembrie pare a fi stabilita pentru depunerea moțiunii de cenzura, scrie pesurse.ro. Pe data de 2 octombrie ar urma ca moțiunea sa fie citita, dezbatuta și votata in plenul reunit al Camerei The post PNL a decis data depunerii moțiunii de cenzura: 30 septembrie. Cand se voteaza appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

