Stiri pe aceeasi tema

- Partidele de opoziție, in frunte cu PNL, PMP, USR și Pro Romania, au strans numarul necesar de semnaturi pentru a convoca sesiunea extraordinara a Parlalamentului. Opoziția vrea sesiune extraordinara in perioada 29-31 ianuarie, dar decizia finala este la Biroul Permanent controlat de PSD și ALDE.Citește…

- "PNL a luat decizia, astazi, sa demareze strangerea de semnaturi, atat la Camera, cat si la Senat, in tentativa noastra de convocare a unei sesiuni parlamentare extraordinare. Am solicitat convocarea unei sesiuni parlamentare extraordinare inca de acum doua saptamani. Din pacate, in timp ce Romania…

- Prim-vicepresedintele PNL Raluca Turcan a declarat, joi, ca PNL a solicitat convocarea unei sesiuni parlamentare extraordinare, iar in cazul in care conducerile celor doua Camere ale Parlamentului refuza acest...

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a solicitat, miercuri, convocarea unei sesiuni extraordinare de urgenta a Parlamentului in care sa se discute despre amendarea sau abrogarea legii recursului compensatoriu.

- PNL le solicita președinților celor doua Camere ale Parlamentului sa convoace sesiune parlamentara extraordinara pentru a modifica sau abroga Legea recursului compensatoriu, a anunțat miercuri Ludovic Orban, informeaza Mediafax.„Viața, integritatea fizica și proprietatea privata a fiecarui…

- PNL le solicita presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului sa convoace sesiune parlamentara extraordinara pentru a modifica sau abroga Legea recursului compensatoriu, a anuntat miercuri Ludovic Orban. Liderul PNL solicita de asemenea ocuparea posturilor vacante din cadrul Politiei.

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a trimis o scrisoare deschisa catre cei doi președinți ai Parlamentului, Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu, dar și premierului Viorica Dancila, prin care solicita convocarea de urgența a Parlamentului pentru a incepe dezbaterile pe Legea bugetului de stat.Citește…

- Bonurile de masa au fost plafonate la o valoare maxima de maximum 15,18 lei in perioada noiembrie 2018 – aprilie 2019, se arata intr-un proiect de ordin al Ministerului Muncii. „Pentru semestrul II al anului 2018, incepand cu luna noiembrie, valoarea nominala a unui tichet de masa, stabilita potrivit…