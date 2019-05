Președintele organizației județene a PNL, Gheorghe Flutur, a anunțat ca PNL a caștigat la alegerile europarlamentare de duminica in 78 din cele 114 localitați ale județului multe dintre ele cu primari PSD considerate fiefuri social democrate. ”PNL a batut mar PSD in județul Suceava. Am caștigat in 78 de localitați, multe dintre ele cu primari […]