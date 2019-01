Stiri pe aceeasi tema

- Portalul cu date despre alocarea fondurilor europene a fost actualizat, a anuntat, vineri, Corina Cretu, comisarul european pentru Politica Regionala. Pe acesta sunt afisate cele mai recente date despre sumele din fonduri europene care au fost accesate de catre fiecare tara. "Portalul pe care…

- Incepand cu data de 1 decembrie 2018, Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR) extinde primirea cererilor de plata ale beneficiarilor de finantare europeana nerambursabila prin intermediul noului modul online destinat autorizarii platilor pentru toate proiectele de investitii finantate…

- Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale vine in intampinarea solicitarilor venite din partea fermierilor de a avea locuri de sacrificare pentru animalele deținute, indeosebi in zonele izolate sau a celor care au ferme de mici dimensiuni. Astfel, avand in vedere nevoia constanta de a avea carne…

- Asociatia G.A.L "Canal Dunare Marea Neagra 2016" din comuna Cumpana a organizat, pe data de 16 noiembrie 2018, campania de animare a teritoriului in localitate, in cadrul proiectului "Sprijin pentru functionare si animare", Masura 19 dezvoltarea locala LEADER, Submasura 19.4, proiect care face parte…

- Zece abatoare mobile, achiziționate prin Programul Național de Dezvoltare Rurala 2014-2020, Submasura 4.2 „Sprijin pentru investiții in procesarea/marketingul produselor agricole”, ar putea ajunge in tot atatea unitați administrativ-teritoriale din județ. Aceste abatoare, care vor deservi intreaga zona…

- Revoltata de aceste afirmatii, Lia Olguta Vasilescu a raspuns ”Cand vrei sa ataci un ministru si sa spui ca minte si ca in doi ani s-au construit doar doua scoli in Romania, informeaza-te! Altfel te faci iarasi de ras! Nu ca ai fi de fala… ”Va prezint mai jos lista cu scoli si gradinite modernizate…

- S-au efectuat plați in valoare de 3,76 miliarde de euro catre beneficiarii PNDR 2020 Incepand cu data de 5 noiembrie 2018, Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale va primi cererile de plata ale beneficiarilor de finanțare europeana nerambursabila doar prin intermediul noului modul on-line destinat…