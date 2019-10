PNDL 1 şi PNDL 2. Viorica Dăncilă spune ce urmează „Anul trecut, noi am achitat toate facturile pe PNDL 1 si PNDL 2. Pana cand plecam, facem eforturi sa achitam toate facturile pe PNDL 1 si PNDL 2. Stiti foarte bine ca noi am avut in program si PNDL 3, nu pot sa spun, nu pot sa stiu ce va urma, dar eu sper ca aceste programe sa continue, pentru ca acestea au facut ca toate comunitatile locale, indiferent de culoarea politica, sa beneficieze de proiecte de apa, canalizare, scoli, dispensare, ceea ce este foarte important pentru tara, daca vrem sa ne dezvoltam. Eu cred ca acest program este un program foarte sustinut de primari si si-a produs… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- "Am vazut cu toții zbaterea președintelui Klaus Iohannis din ultimele zile de a-și impune inca o data ceea ce dumnealui numește „Guvernul meu". In lipsa unui program de guvernare și in lipsa unui plan concret pentru romani și Romania din partea PNL, Klaus Iohannis face ceea ce ne-a obișnuit pe toți…

- Dancila a declarat miercuri seara, intr-o emisiune la postul de televiziune Antena 3, ca o alta prioritate a Executivului pe care il conduce o reprezinta achitarea subventiilor in domeniul agricol. "Din punct de vedere guvernamental, vom continua programele PNDL 1, PNDL 2, vom achita toate…

- ”Ce este periculos este faptul ca președintele Romaniei care trebuie sa fie președintele tuturor este cel care cere efectiv ca acest guvern sa cada. Este tocmai ceea ce nu trebuie sa faca un președinte. Cred ca trebuie sa ieșim din aceasta logica a campaniei electorale și sa ne indeplinim fiecare…

- Viorica Dancila i-a ironizat pe liberali, dar și pe Klaus Iohannis! Premierul a plecat de la criticile liderilor PNL care au refuzat ca moțiunea de cenzura sa fie votata sambata, deși spuneau ca orice zi in plus cu PSD la putere este o catastrofa pentru Romania.Dancila a spus, joi seara, la…

- Prim-ministru Romaniei, Viorica Dancila, a avut astazi, 24 septembrie 2019, cu ocazia vizitei de lucru in SUA, o intrevedere cu Secretarul General al OCDE, Angel Gurria. Intrevederea a prilejuit discutarea perspectivelor consolidarii relațiilor dintre Romania și OCDE, pe fondul stadiului avansat…

- Presedintele PSD, Viorica Dancila s-a aflat, sambata, la Alba, ea raspunzand acuzatiilor aduse de contracandidatul sau, Klaus Iohannis. In cadrul conferintei de presa, sefa Executivului a raspuns acuzatiilor presedintelui conform carora Guvernul PSD este "catastrofa". Dancila a spus ca nu inseamna "catastrofa"…

- Viorica Dancila a spus, vineri, 30 august, la Constanța, ca nu iși va da demisia de la conducerea Executivului. „Vom merge in Parlament. Vom merge cu o formula de Guvern. Daca acea formula va cadea, Guvernul nu va cadea, avem rabdare, suntem oameni calmi, echilibrați, poate obținem consens",…

- "Draga Viorica, ți-am oferit repetat sprijinul meu pentru a merge in Parlament ca sa facem un Guvern mai bun. L-ai refuzat. Vei veni acum in Parlament trimisa de dl Iohannis. Fara mine...", a scris Calin Popescu Tariceanu pe Facebook. Premierul a anuntat ca va duce remanierea in Parlament …