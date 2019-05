Stiri pe aceeasi tema

- Consilierii locali vor dezbate, miercuri, in ședința extraordinara de plen, preluarea de la STPT a doua imobile, situate pe Take Ionescu, la numerele 56 și 83. Este vorba despre fostul sediu RATT și de Muzeul Transport Public „Corneliu Miklosi”. Proiectul a fost amanat la precedenta ședința…

- Fosta gradinița de pe strada Eroilor din Blaj va fi transformata in creșa, prin lucrari de extindere, reabilitare și dotare. Proiectul are o valoare de aproape 2,8 milioane de lei, contractul fiind semnat marți, de primarul municipiului Blaj, Gheorghe Valentin Rotar și directorul ADR Centru, Simion…

- Primaria isi ia inapoi sediul fostei RATT si Depoul de pe strada Take Ionescu. Municipalitatea vrea sa foloseasca locatiile de la numerele 56 si 83 de pe strada amintita in scopul sustinerii activitatii proiectlui Timisoara Capitala Europeana a Culturii, iar aici ne referim si la ceea ce ar urma sa…

- Pana in anul 2021, Timisoara ar trebui sa aiba un centru de arta care va reprezenta cel mai important proiect de infrastructura culturala. Este vorba de o investitie de 12 milioane de euro in vederea realizarii MultipleXity – Centru pentru Arta, Tehnologie si Experiment, care ar urma sa fie amenajat…

- 'Un numar considerabil de proiecte pe care le-am depus au fost aprobate, iar astazi ni s-a transmis un nou contract semnat de catre ministrul Fondurilor Europene (interimar, n.r.), Orlando Teodorovici. Este un proiect pe infrastructura mare, de circa 30 de milioane de euro, privind retehnologizarea…

- Muzeul de Transport Public „Corneliu Miklosi” are, in sfarșit, autorizatie de securitate la incendiu. Aici urmeaza sa fie organizate, „in cel mai scurt timp”, mai multe evenimente culturale importante. Fostul depou de tramvaie de pe Take Ionescu va deveni, la anul, parte a mult discutatului Centru pentru…

- Primaria va face echipa cu Universitatea Oradea pentru un proiect care ar aduce in oraș tehnologie de ultima ora, anunța viceprimarul Mircea Malan. Ieri, la UO, a avut loc o intalnire cu trimișii celor mai importante companii din Oradea, pe tema domeniilor care ar trebui reprezentate in acest…

- Contractul de finantare nerambursabila semnat recent la sediul ADR Centru asigura fondurile necesare pentru reabilitarea termica a patru blocuri de locuinte din municipiul Fagaras. Proiectul, cu o valoare totala de peste sase milioane lei, a fost semnat de catre primarul municipiului Fagaras, Gheorghe…