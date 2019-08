Candidatul PMP la alegerile prezidentiale, Theodor Paleologu, afirma despre alti doi competitori, Klaus Iohannis si Dan Barna, ca "unul nu spune nimic, iar "celalalt are referinte interesante, a vazut niste filme". "Unul nu spune nimic, celalalt are referinte interesante, a vazut niste filme. La nivel personal mi-e mai simpatic Barna. E un om cu care iti place sa bei o bere. L-as numi ministru pe Dan Barna. Cat despre presedintele Iohannis, e foarte legat de Sibiu si e bine sa tinem cont de ce-si doreste omul", a declarat duminica Paleologu, fiind intrebat pe cine ar sustine in turul II la alegerile…