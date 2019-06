Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Capitalei vrea sa desfiinteze Depoul Victoria, din zona Piata Victoriei, si sa mute activitatea, pe care o considera „generatoare de trafic“, la Depoul Titan. Primaria sustine ca nu are planuri de investitie pe teren, situat in una dintre cele mai scumpe zone din Bucuresti, ci vrea sa il dea…

- Deputatul independent Nicusor Dan, care si-a anuntat intentia de a candidat la Primaria Capitalei in 2020, sustine ca Gabriela Firea minte atunci cand spune ca este doar vina Guvernului situatia financiara in care se afla Bucurestiul. Datele financiare ale Primariei Capitalei la jumatatea anului confirma…

- Infrastructura de transport a municipiului Bucuresti va fi modernizata, iar conditiile de transport public de calatori se vor imbunatati, ca urmare a refacerii unor cai de rulare a tramvaielor si prin achizitionarea a 100 de autobuze electrice si a 80 de tramvaie. Este vorba despre traseele autobuzelor…

- Dupa o perioada de razboi total, primarul Capitalei, Gabriela Firea, a ingropat securea razboiului cu cei de la Guvern, iar acest lucru se vede in proiectele demarate in Capitala. Gabriela Firea a semnat proiecte de 300 de milioane de euro pentru achiziția a 430 de mijloace de transport in comun.Citește…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a spus, joi, ca vor fi transferati 700 de milioane de lei din fondul de rezerva al Guvernului in cel de mediu pentru ca cei care au depus cereri de restituire a taxei auto pana la 31 august 2018. Printr-o Hotarare de Guvern vor fi transferati 700 milioane…

- Primaria Capitalei a stabilit bugetul pentru 2019: cei mai multi bani merg in infrastructura, 370 de milioane de euro, 5 de milioane de euro pentru sanatate, 38 de milioane de euro pentru consolidari si 128 de milioane de euro pentru asistenta sociala, relateaza Mediafax.Citește și: Garda…

- Guvernul Romaniei va aloca noua milioane de lei, din fondul de rezerva bugetara, pentru vizita Papei Francisc in Romania. Pe lista proiectelor de hotarare ce vor fi dezbatute maine, 3 aprilie, de catre Guvernul Romaniei, in frunte cu Prim Ministrul Viorica Dancila, se afla și suplimentarea bugetului…

- Deputatul Nicusor Dan solicita oficial Politiei locale din Bucuresti si Politiei locale din Voluntari sa precizeze public in baza carui document sau ordin agentii de politie ai celor doua institutii asigura fluidizarea trecerii autoturismului in care se afla Primarul General Gabriela Firea prin intersectiile…