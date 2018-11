PMP vrea crearea unei companii pentru construirea autostrăzii București-Brașov Mai mulți parlamentari PMP au depus la Senat un proiect prin care vor ca Guvernul sa inființeze Compania Naționala pentru Construirea Autostrazii Bucuresti-Brasov S.A. Aceasta ar urma sa fie creata in termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a legii. Principala atribuție a Companiei va fi proiectarea și construirea autostrazii București-Brașov. Termenul de finalizare a drumului de mare viteza va fi de trei ani, adica in 2012, au propus parlamentarii PMP in inițiativa legislativa. De asemenea, compania va prelua proiectele infrastructura de transport referitoare la obiectivul de investiții… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol: libertatea.ro

