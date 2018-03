Stiri pe aceeasi tema

- O echipa formata din 10 elevi de la Colegiul Național ”Mihai Viteazul” din Turda (clasele IX-XII) vor participa la finalul acestei luni la o competiție naționala rezervata creatorilor de roboți. Cei 10 sunt ajutați și de alți colegi, care fac voluntariat pentru a acoperi departamentele necesare unui…

- Atunci cand Turda a ajuns intr-o finala europeana care premia proiectele din peste 2500 de orașe din Europa, unii spuneau ca o intamplare, in timp ce alții apreciau ca este o realizare colosala, in condițiile in care in finala stabilita de experții Comisiei Europene, Turda era menționata alaturi de…

- Ziua Internaționala a Rromilor este sarbatorita in aceasta saptamana la Campia Turzii Primaria și Consiliul Local al Municipiului Campia Turzii, in parteneriat cu Asociația Civica pentru Inițiativa și Acțiune Comunitara,

- Vineri, in data de 16 martie, Asociația The Da Vinci System a organizat pentru prima data la Turda o competiție de programare și design, desfașurata in randul elevilor de liceu, numita Code and Design Challange (CDC). Read More...

- Consiliul Local al Municipiului Campia Turzii, in calitate de autoritate tutelara, prin Comisia de selecție prealabila a membrilor in Consiliile de Administrație la societațile avand ca unic acționar Municipiul Campia Turzii, constituita in baza HCL 146/25.08.2016 modificata și completata prin HCL nr.…

- Stimați cetațeni, locuitori ai municipiului Campia Turzii, Dorim sa va anunțam ca mai sunt 2 saptamani in care cațeii dumneavoastra pot fi vaccinați antirabic, perioada in care sunteți rugați sa va prezentați impreuna cu aceștia la cabinetul medicului veterinar concesionar pentru a obține vaccinul (str.…

- O vulpe moarta a fost fotografiata azi, in zona podului de langa Piața Romana din Turda. Cel mai probabil, animalul salbatic a fost lovit de o mașina, care nu a mai putut evita impactul. Read More...

- De joi pana duminica, la Turda și-a anunțat prezența Circul Nemeth, in zona Kaufland. Pe afiș sunt anunțate ”peste 50 de animale in circ”, intr-un ”spectacol grandios cu artiști din 10 țari”. Insa, din iunie 2017, Romania a devenit a 25-a țara din UE in care e interzisa folosirea animalelor salbatice…

- Primarul din Turda, Cristian Matei, a participat la un eveniment organizat de Ambasada Franței in Romania și de Institutul Cultural Francez din Romania, pe tema orașelor durabile, prezentand direcțiile strategice de dezvoltare a Turzii și proiectele care se deruleaza. Read More...

- Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Nord, parte a Grupului Electrica, va finaliza la sfarșitul acestui an lucrarile unui amplu proiect de investiții, in valoare de 8.865.980 lei. Read More...

- OFL Turda in Parteneriat cu firma LARIOFON SRL din Cluj Napoca, str. Tipografiei nr. 28 organizeaza sambata, 24 martie 2018, intre orele 10-15 o acțiune de promovare a prevenției in sanatate – oferind celor interesați, prin intermediul personalului medical specializat, testarea gratuita a auzului, tensiunii…

- Ziua Femeii a fost sarbatorita in cadrul PMP Turda, cu o dupa-amiaza dedicata destinderii și petrecerii, intre membrii și simpatizanții partidului condus de Adrian Nap. Turdenii au avut și invitați importanți, respectiv președintele PMP Cluj, senatorul Cristian Lungu și secretarul județean Ioana Boca.…

- Administrația locala din Turda a publicat proiectul de hotarare privind aprobarea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pentru anul 2019, proiect care se afla in dezbatere publica. Read More...

- Administrația locala din Turda pregatește o rectificare pozitiva de buget, cu suma de 3.263.797 lei, din care 3.116.400 lei reprezinta ”sume primite de la UE”, pentru derularea proiectului SPAS Turda - ”Turda dezvoltare cuminitara prin promovarea incluziunii sociale”. Read More...

- SOCIETATEA DE DISTRIBUȚIE A ENERGIEI ELECTRICE TRANSILVANIA NORD S.A. Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Cluj-Napoca anunta intreruperea alimentarii cu energie electrica in municipiul Turda, in zilele de 12, 13, 14 și 28 martie 2018. Read More...

- Evenimentul „Saptamana educației juridice”, organizat de Ministerul Justiției, Ministerul Educației Naționale, Ministerul Public, CSM și ICCJ, se desfașoara in aceste zile și la Turda. Read More...

- PRIMARIA MUNICIPIUL TURDA, prin MUZEUL DE ISTORIE, impreuna cu cei doi parteneri Muzeul de Arta „Ion Irimescu” Falticeni si Muzeul Județean “Aurelian Sacerdoțeanu” Valcea, cu prilejul aniversarii centenarului Marii Uniri organizeaza Proiectul expozițional si concursul pentru elevi- „Marea Unire. Unitate…

- Societatea Electrica are programate in aceasta perioada mai multe lucrari de revizii și reparații in zona noastra, care vor afecta consumatorii casnici din Turda și Campia Turzii. Read More...

- Scoala Gimnaziala „Avram Iancu” Turda va invita, dragi viitori elevi, parinți, chiar și bunici, la Ziua Porților Deschise, unde veți putea cunoaște oferta educaționala a școlii, in vederea inscrierii in clasa pregatitoare. Read More...

- La data de 28 februarie a.c., in jurul orei 12:20, politisti din cadrul Politiei municipiului Turda - Biroul Rutier, au depistat o femeie de 36 ani, din comuna Mihailesti, jud. Buzau, in timp ce conducea pe Strada Republicii din municipiul Turda un autoturism desi se afla in perioada in care exercitarea…

- Un numeros public a fost prezent, marti, 27 februarie 2018, la Galeria „Arte”, de pe strada V.Alecsandri nr. 1, unde s-a desfasurat vernisajul expozitiei de arte vizuale „Consonante plastice”, apartinand artistei turdence Felicia Racean, coordonatorul sectiilor externe de arta vizuala Turda si Campia…

- Consiliul Local al municipiului Turda, a votat astazi, 28 februarie 2018, un PROIECT DE HOTARARE prin care s-a aprobat Documentatia de avizare pentru lucrari de interventii – DALI si a principalilor

- In data de 28/02/2018, Caravana UBB ajunge și in Turda! Elevii dornici sa afle despre experiența de student, admitere și oferta educaționala a Universitații Babeș-Bolyai (UBB) din Cluj-Napoca, sunt așteptați la prezentarile voluntarilor din Organizația Studenților din Universitatea Babeș-Bolyai. Read…

- Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Cluj-Napoca anunta intreruperea alimentarii cu energie electrica pentru marți, 27 februarie pe mai multe strazi din Turda și Campia Turzii. Read More...

- La data de 22 februarie a.c., polițiștii din cadrul Poliției municipiului Turda – Biroul de Investigații Criminale au depistat un barbat, de 47 de ani, din Turda, pe numele caruia era emis un mandat de executare a unei pedepse privative de libertate. Read More...

- La data de 22 februarie a.c., in jurul orei 23:20, politistii din cadrul Politiei municipiului Turda - Biroul Rutier au depistat un barbat, de 27 de ani, din comuna Luna, in timp ce conducea un autoturism pe strada Calea Victoriei, din Turda, avand autorizația de circulație provizorie expirata. Read…

- Primarul Cristian Matei a promovat un proiect de hotarare care vizeaza reabilitarea și punerea in valoare a Castrului Roman de la Turda, cu bani europeni. Inițial, edilul turdean anunțase ca administrația locala va lua un credit pentru aceasta investiție, care ar putea atrage numeroși turiști, avand…

- Milano Bistro Cafe s-a redeschis in zona centrala a municipiului Turda, pe strada Mircea cel Batran (peste drum de catedrala ortodoxa, strada de acces auto spre Muzeu), clienții fiind așteptați intr-o ambianța placuta, cu o cafea buna, inghețata, racoritoare, fresh-uri (inclusiv limonada), mai multe…

- Campia Turzii, localitate recunoscuta in trecut pentru traditia fabricii Industria Sarmei S.A, este astazi o comunitate in care administratia locala nu are raspunsuri pentru mai multe realitati economice si sociale care vulnerabilizeaza urbea: migratia tinerilor spre Cluj-Napoca sau occident, lipsa…

- Se convoaca, in sedinta extraordinara, Consiliul Local al Municipiului Campia Turzii, pentru ziua de luni, 19.02.2018, ora 13.00. Sedinta va avea loc in sala de sedinte a Palatului Cultural ,,IONEL FLOASIU” Campia Turzii, cu urmatoarea ORDINE DE ZI Read More...

- In perioada 02.02.2018-12.02.2018 la Baile Olanesti s-au desfasurat Campionatele Nationale Scolare "Elisabeta Polihroniade" 2018, la care au participat 6 copii de la clubul de șah din Turda: Pap Blanca Maria la grupa de 11 ani, Strajan Andrei Mihai la grupa de 9 ani, Pataki Dragos Ioan si Revnic Radu…

- Conform unui document oficial, anul acesta vor fi receptionati circa 85 de kilometri de autostrada: ciotul de la intrarea in Capitala a Autostrazii Bucuresti – Ploiesti, Nodul Gilau, o sectiune din lotul 2 Lugoj – Deva, lotul 3 Lugoj – Deva, loturile 3 si 4 Sebes – Turda si trei loturi din Autostrada…

- Asociația T9 are un comportament obsesiv fața de posibilitatea ca Turda sa piarda fondurile europene, care ar ajuta la dezvoltarea localitații. Dupa ce ”jurnalistul de casa” al lor, Horea Hudrea, a lansat cateva ”petarde” jurnalistice, bucurandu-se prea devreme ca n-ar exista un document care statea…

- Un accident s-a produs in sensul giratoriu din Turea, zona Piața Romana, dupa ce un autoturism s-a tamponat de un autocar. Accidentul este specific unei lecții de la școala de șoferi, privind prioritatea in sensul giratoriu sau acordarea de prioritate in sensul giratoriu, la schimbarea benzilor. Read…

- Un batran de 88 de ani și-a gasit sfarșitul intr-o anexa a gospodariei de pe strada Sandulești din Turda, unde locuia. Totul s-a produs in urma unui incendiu care a izbucnit in incaperea respectiva, iar barbatul nu a mai putut fi salvat. Read More...

- Madalina Tatar (15 ani), o turdeanca plecata cu parinții in Portugalia, a fost convocata la lotul național de junioare Under 17, pentru a participa la un turneu in Turcia. Convocarea a fost o adevarata surpriza, in condițiile in care turdeanca evolueaza de 5 ani la un club din Portugalia, intr-o echipa…

- La data de 01.02.2018, in jurul orei 02:53, politisti din cadrul Politiei municipiului Turda, Biroul Rutier, au depistat un barbat, de 48 ani, din Cluj-Napoca, in timp ce conducea autovehiculul pe str. Clujului din Turda, fiind sub influenta alcoolului. Read More...

- Alocarea de fonduri de la Consiliul Județean Cluj este in funcție de apartenența politica a primarilor din județ, cei de la PNL (partid din care face parte și președintele Consiliului Județean, Alin Tișe) primind mai mulți bani decat cei de la PSD. Campia Turzii, care este jumate cat Turda, dar este…

- Duminica, Pascal Fesneau, administrator la Energom și Pfeiffer Vacuum Romania, responsabil al Centrului de Afaceri Franco-Roman și Consul Onorific al Franței la Cluj, a venit la Turda pentru a susține un atelier interactiv de orientare in cariera pentru tineri elevi de liceu. Participanți la acest atelier…

- PMP Turda a organizat duminica tradiționalul microrevelion al popularilor, unde și-au dat intalnire circa 250 de persoane, membri și simpatizanți ai partidului. ”Suntem o forța la nivel local!”, a spus președintele PMP Turda, consilierul local Adrian Nap, comparand participarea cu numarul celor prezenți…

- Asociația Registrul Electronic al Animalelor Domestice și de Companie (R.E.A.D.C.) -Turda a obținut ieri, 23.01.2018, la Curtea Constituționala a Romaniei o victorie uriașa in favoarea tuturor proprietarilor de carnasiere domestice (caini și pisici) din Romania. Read More...

- Comisia constituita in data de 09.01.2018 pentru a inspecta, in vederea recepționarii, lucrarile efectuate de antreprenor la construcția lotului 3 al autostrazii Sebeș – Turda a constatat o serie de neconformitați ceea ce a dus la suspendarea procesului de recepție la terminarea lucrarilor. Read More...

- Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a fost prezent azi la Turda, unde a participat la dezvelirea Monumentului Libertații Religioase, cu ocazia implinirii a 450 de ani de la proclamarea libertații religioase, care a avut loc in Dieta de la Turda,care marcheaza și inceputul religiei unitariene. Read More...

- Autoturismul unui important om de afaceri din zona a fost fotografiat de un cititor, parcat pe locul destinat persoanelor cu handicap (semnalizat ca atare, prin vopsire și inscripție speciala), din zona centrala a municipiului Turda! Read More...

- Consilierii locali turdeni vor dezbate, in ședința extraordinara din 9 ianuarie 2018, amanarea termenului de instituire a taxei speciale de salubritate, impusa celor care refuza incheierea unui contract de salubritate cu societatea Prival Ecologic Servis SA, motivandu-se faptul ca societatea nu a transmis…

- Regretam trecerea in neființa a celei care a fost Minodora Luca, primarul liberal al comunei Baișoara. A administrat cu succes aceasta comunitate de oameni harnici timp de 6 mandate. Read More...

- La data de 25.12.2017, in jurul orei 00:30, politistii din cadrul Poliției mun. Turda, Biroul Rutier, au fost sesizati despre faptul ca pe strada Calea Victoriei din Turda, a avut loc un accident rutier soldat cu pagube materiale. Politistii rutieri s-au deplasat la fata locului unde au constatat ca…

- Astazi, 22 decembrie 2017, Turda a comemorat Revolutia Romana din Decembrie 1989 care a marcat istoria natiunii romane si a constituit trecerea de la regimul comunist, statul politienesc si austeritatea economica si politica a anilor de dictatura, la valorile si principiile democratice ale tarilor occidentale.…

- In perioada 18-22 decembrie a.c., polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Cluj au desfașurat acțiuni, pe linia prevenirii și combaterii evaziunii fiscale, precum și a faptelor ilicite din domeniul comerțului cu produse alimentare și nealimentare. Read More...