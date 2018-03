PMP Timis isi alege noul sef!

Stiri pe aceeasi tema

- Filiala ALDE Dolj a prezentat miercuri un sondaj de opinie care il arata pe presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, la distanta foarte mare de liderul PSD Liviu Dragnea in preferintele celor din judet la prezidentiale, scrie Gazeta de Sud. Potrivit sondajului Avangarde, care are o marja de…

- Fostul președinte Traian Basescu a reacționat, marți seara, dupa declarațiile lui Sebastian Ghița privind marturisirile pe care i le-ar fi facut in privința dosarului lui Dan Voiculescu. El afirma ca a aflat judecatorul din dosarul respectiv in momentul in care a intrebat cine e magistratul interceptat…

- Sebastian Ghița l-a dat de gol pe Traian Basescu! Deși fostul președinte nu a confirmat niciodata ca ar deține inregistrari din biroul sau de la Cotroceni, Ghița confirma ca Basescu deține imaginile filmate la Palat. ”Așa mi-a spus mie fostul președinte, așa i-a spus și Elenei Udrea, și lui…

- Traian Basescu a spus, intr-o emisiune la TVR 1, ca in momentul in care ANI a deschis o ancheta de incompatibilitate impotriva lui Klaus Iohannis, l-a sunat pe șeful Agenției, Horia Georgescu. ”A fost de negasit. Plecase din țara, a stat doua saptamani.”, a dezvaluit fostul președinte.Luni…

- Fostul presedinte, Traian Basescu, primeste o lovitura fara precedent. Actualul senator e facut praf chiar de catre un subaltern. Dupa ce l-a umilit in direct la TV anul trecut, Basescu a primit 'o palma' de la Gelu Visan. In direct la Romania TV, Visan 'l-a facut praf' pur si simplu pe seful sau,…

- Senatul Romaniei a fost scena unor divergențe politice de amploare care l-au avut in prim-plan pe Traian Basescu, fostul președinte al Romaniei. In momentul in care a venit discuția despre anumite dispoziții de consolidare a responsabilitații fiscal-bugetare și a orientarii bugetare pe termen mediu…

- Fostul presedinte Traian Basescu spune ca, daca ar mai avea aceasta functie, nu ar lua decizia de revocare a Laurei Codruta Kovesi din functia de procuror-sef al Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), ci ar lasa-o sa isi duca mandatul la capat, insa ar obliga-o „sa cearna DNA de Negulesti”.

- Invitat la Romania TV, Traian Basescu l-a atacat pe Bogdan Chirieac, spunand ca este impotriva justiției. Contactat pentru un raspuns in privința celor declarate de fostul președinte, Bogdan Chirieac a replicat foarte scurt: "In cazul justiției, cu acest gen de declarații, Traian Basescu…

- Organizatia din Eforie a Partidului Romania Unita, a decis sa se alature Partidului Miscarea Populara. Lucia Saracila, presedinte PRU Eforie, impreuna cu cei 11 membri ai Biroului Politic Local si cu un numar de 107 membri s au inscris sambata in Partidul Miscarea Populara. PUR il are presedinte la…

- Traian Basescu refuza sa mearga la petrecerile SRI! O spune Sebastian Ghița, care a aflat motivele chiar de la fostul președinte al Romaniei. In plus, un alt personaj extrem de controversat care nu frecventa petrecerile din vilele SRI a fost Daniel Morar, fost șef al DNA, actual judecator CCR.”Traian…

- Marian Oprisan a confirmat miercuri declaratiile lui Liviu Dragnea, legate de cum aranja Gabriel Oprea pozitiile in partid "dupa ce a discutat cu statul de drept", si a afirmat ca Victor Ponta a devenit presedinte PSD dupa ce a discutat cu Traian Basescu si George Maior.

- Reprezentantii social-democratilor prezenti sambata la Congresul extraordinar al PSD au votat in unanimitate in favoarea inceperii dezbaterilor pentru cinci conventii nationale. Printre ele se afla și Conventia nationala pentru presedintia Consiliului UE."Aici trebuie sa lasam deoparte atacurile,…

- Cristian Tudor Popescu a declarat ca "Liviu Dragnea nu poate fi nici premier, nici presedinte, asa ca vrea sa ramana seful PSD, iar Viorica Dancila are rolul de a bloca postul nr. 2 in partid, ea fiind solutia perfecta pentru a face liniste in partid"."Uitati care e situatia cu Dragnea. Ce…

- Fostul președinte Traian Basescu a vorbit despre tineri care discuta despre unire. "Dincolo de faptul ca eu merg des și explic avantajele unirii, exista o grupare de tineri extraordinari care merg din comuna in comuna și vorbesc cu cetațenii", a spus Traian Basescu, intr-o intervenție telefonica…

- Soția fostului președinte Traian Basescu, Maria, este o fire mai retrasa, care se ține departe de ochii iscoditori ai presei. In general, s-a ocupat de viața de familie, dar nu a fost intotdeauna casnica. Fosta prima doamna a lucrat pe litoral, in domeniul turismului, unde l-a intalnit și pe actualul…

- Fostul lider PD-L, Gelu Vișan, un apropiat al fostului președinte Traian Basescu, susține intr-o postare pe facebook ca șefa DNA, Laura Codruța Kovesi se pregatește sa candideze pentru cea mai mare funcție din Romania, și anume acea de președinte al Romaniei.

- Elena Basescu, fiica fostului președinte Traian Basescu, a confirmat ca este din nou insarcinata. Potrivit unei postari pe Facebook, Elena urmeaza sa nasca peste trei luni. Elena Basescu, fiica fostului președinte Traian Basescu, a confirmat printr-o postare pe Facebook ca este din nou insarcinata.…

- Fostul președinte Traian Basescu are motive de bucurie. Acesta a confirmat luni zvonurile potrivit carora Elena Basescu, mezina familiei, ar fi insarcinata. Astfel, fostul președinte va deveni bunic din nou.„Mare bucurie! Anul acesta, se va naste cel de-al treilea copil al fiicei mele…

- Irinel Popescu, fost presedinte al Casei Nationale a Asigurarilor de Sanatate (CNAS) a fost pus sub control judiciar pe cautiune de DNA, fiind acuzat de luare de mita. Cautiunea depusa este de 150.000 euro. „In perioada 2007-2009, inculpatul Irinel Popescu, in calitate de presedinte al C.N.A.S., a solicitat…

- Beniamin Todosiu a fost ales in funcția de Președinte al Filialei USR Alba Iulia, fiind și singurul candidat inscris pentru aceasta funcție pe buletinele de vot. Membrii USR Alba Iulia au optat pentru o structura funcționala formata din 3 vicepreședinți, funcții ocupate de Gordeș Ioana, Andrei Burnete…

- Omul de afaceri Sebastian Ghita a declarat duminica seara, la Antena 3, ca fusese si el invitat acasa la Gabriel Oprea in seara alegerilor prezidentiale din 2009, chiar de catre Gaberiel Oprea, dar ca nu a putut da curs invitatiei, fiindca se afla la un eveniment privat. ”Probabil ca as fi fost si eu…

- Fostul președinte moldovean Vladimir Voronin a lansat un atac dur la adresa lui Traian Basescu, pe care il acuza ca, deși are cetațenie moldoveneasca, nu recunoaște Republica Moldova ca stat. „Cum sa fii cetațean al R. Moldova și sa nu recunoști acest stat? Dar cine va ține aici? Ai cetațenie romana,…

- Fostul președinte Traian Basescu a declarat joi, intr-o intervenție telefonica in cadrul emisiunii ”Dosar de politician” ca din punct de vedere logic nu exista nicio justificare logica pentru modificarile facute de Guvern la Codul Fiscal și la legea salarizarii in contextul in care Romania a avut o…

- In acesta seara, la emisiunea moderata de Silviu Manastire, la postul B1 TV, Florin Iaru a avut o iesire transanta vis-a-vis de ceea ce s-a intamplat in Parlamentul European despre reactiile nepotrivite ale europarlamentarului Monica Macovei.

- Filiala judeteana a PSD va intra in reorganizare in perioada urmatoare. Maine scial democratii se vor intalni in cadrul Biroului Permanent Judetean unde vor stabili un calendat al actiunilor din perioada urmatoare. Fiecare organizatie de la nivelul judetului va fi evaluata, iar in functie de rezultatele…

- Veste proasta pentru Dragos Basescu, tanarul nepot al fostului lider de la Cotroceni, Traian Basescu. Dragos Basescu a aflat luni decizia definitiva a instantei. Revenim! Nepotul fostului presedinte, Dragos Basescu, condamnat definitiv is a post from: Ziarul National Nepotul fostului presedinte, Dragos…

- Senator aflat in opoziție, fostul președinte Traian Basescu pare mulțumit de multe dintre modificarile aduse de parlamentarii Puterii legilor justiției. Unul dintre motivele de satisfacție pentru fostul șef al statului este legat de faptul ca procurorul nu va mai sta pe piedestal, la același nivel cu…

- Traian Basescu are parte de o primire entuziasta la Nisporeni, acolo unde azi are programata o intalnire cu cetațenii orașului. Sala Centrului de Cultura Luceafarul din localitate este arhiplina, muzica patriotica ținand prim-planul debutului manifestarii.Peste 1000 de romani din Nisporeni, Republica…

- Liderul PMP, Traian Basescu, a afirmat vineri seara ca, in situatia in care ar fi fost presedinte si trebuia sa nominalizeze pentru a treia oara un premier de la PSD, l-ar fi facut "afis" pe liderul PSD si ar fi obtinut si nominalizarea unui director al...

- Ovidiu Sirbu este noul președinte ALDE Timișoara. In varsta de doar 42 de ani, noul ales este de profesie inginer constructor, nu a mai facut politica și a activat vreme de aproape un an in cadrul Primariei Timișoara. ”In toata experiența pe care am acumulat-o, atat in mediul privat, cat și la stat,…

- Fostul presedinte Traian Basescu a criticat vehement modificarile facute la conflictul de interese prin legea ANI, dar si anumite prevederi ce vor sa fie introduse in codurile penale prin diverse amendamente sustinute de PSD-ALDE. Modificarile propuse de catre deputatul PSD Catalin Radulescu au fost…

- "Cred ca intre timp trece de la entuziasmul stradal la realismul functiei. Nu ai cum sa supui referendumului legile justitiei. Ce articol din codul penal sa il supui referendumului, ce principiul din legile de functionare a justitiei sa le supui referendumului? Sunt lucruri care se pot si care nu…

- Data fiind vigilenta mult scazuta de statutul de pensionar, Traian Basescu s-a trezit ca-l ia gura pe dinainte si da public pe goarna informatii secrete aflate in timp ce era presedinte. Fostul presedinte a scapat, marti seara la TVR, un porumbel, respectiv faptul ca stie de la ”ofiteri de rang foarte…

- Dezvaluire bomba facuta de Traian Basescu! Fostul președinte a confirmat oficial, pentru prima data la emisiunea ”Romania 9”, la TVR, faptul ca Victor Ponta este ofițer acoperit. Mai mult, Basescu a devoalat și care este sursa aceastei informații. In aceasta seara, fostul președinte a vorbit și despre…

- Judecatoria Chisinau a respins, luni, cererea fostului presedinte Traian Basescu privind anularea decretului de retragere a cetateniei moldovenesti. Decizia nu este definitiva, putand fi atacata cu apel in 30 de zile, scrie Unimedia. Fostul presedinte al Romaniei nu a vrut sa comenteze decizia magistratilor,…

- O noua ședința de judecata in procesul dintre fostul președinte roman Traian Basescu și actualul șef de stat moldovean, Igor Dodon, cu privire la anularea decretului de retragere a cetațeniei Republicii Moldova, va avea loc azi, 22 ianuarie, la Judecatoria Chișinau, filiala Botanica, informeaza Independent.md.…

- Traian Basescu, președinte al PMP, a venit la Cotroceni cu doua propuneri de prim ministru. El a spus ca PSD a guvernat catastrofal și nu mai trebuie sa conduca. Pentru functia de premier, fostul președinte al țarii i-a propus pe Siegfried Muresan si Eugen Tomac, mai buni in opinia sa decat are și a…

- Traian Basescu a mers la Cotroceni, la consultarile cu Iohannis, cu doua propuneri de premier din partea PMP: Siegfried Mureșan și Eugen Tomac. Fostul președinte susține ca Iohannis nu risca sa fie suspendat daca refuza propunerea PSD de premier.„Daca PSD vrea sa-l faca președinte pentru al…

- Fostul presedinte Traian Basescu il numeste pe liderul PSD Liviu Dragnea “un descreierat bolnav de putere care si-a decapitat doua guverne in 12 luni, fara sa-i pese de consecintele pentru tara”, ca urmare a deciziei PSD de retragere a sprijinului pentru premieurl Mihai Tudose, care si-a anuntat demisia.…

- „Autoritațile din Gagauzia nu-i vor putea garanta securitatea fostului președinte al Romaniei, Traian Basescu, in cazul vizitei sale in autonomie”, a declarat bașcanul Irina Vlah in timpul conferinței de presa de bilanț. Guvernatorul autonomiei a menționat ca fostul președinte roman nu este ințeles…

- Fost președinte, Traian Basescu, a publicat pe pagina sa de Facebook un mesaj-sinteza, un fel de bilanț la sfarșit de an. Acesta face o trecere in revista a lucrurilor de care romanii ar avea nevoie pentru a putea vorbi despre prosperitatea acestei țari. „Prea putini inteleg ca prosperitatea poate veni…

- Fostul presedinte, Traian Basescu, face dezvaluiri chiar de Craciun. Actualul senator a anuntat ce a facut chiar in seara de Ajun. Basescu a anuntat ca a primit colindatorii, dar a transmis si un mesaj pentru toti romanii prin intermediul facebook-ului.Citește și: Pe banii noștri! Fostul soț…