- Presedintele PMP, Eugen Tomac, a declarat, sambata, ca ”prima isprava de pomina” a Guvernului Dancila dupa preluarea de catre presedintiei Consiliului UE este suspendarea procedurii de achizitie a corvetelor si ca premierul ”nu pune in pericol doar Romania, ci si intreaga Europa”.

- ''S-a insinuat ca obiectivul nostru este sa mentinem Marea Britanie in Uniunea Europeana cu orice pret. Nu aceasta ne este intentia. Noi nu dorim decat claritate cu privire la viitoarele relatii. Si respectam rezultatul referendumului'', a declarat Juncker intr-un interviu publicat duminica de saptamanalul…

- Liderii PSD au reactionat, sambata, la declaratiile presedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, privitoare la masura in care Romania este pregatita sa preia presedintia Consiliului UE, afirmand ca, de fapt, cel vinovat de blocajele dintre...

- Romania este "din punct de vedere tehnic foarte bine pregatita" pentru misiunea de sase luni, a declarat Juncker pentru ziarul german Welt am Sonntag. "Dar cred ca guvernul de la Bucuresti nu a inteles pe deplin ce inseamna sa prezidezi tarile UE", a adaugat el."Actiunea prudenta necesita…

- Saptamana care urmeaza este ultima din 2018. Romanii sarbatoresc Craciunul si se pregatesc de intrarea in Noul An. Peste opt zile, pe 1 ianuarie 2019, la 12 ani de la aderarea la Uniunea Europeana la 1 ianuarie 2007, Romania preia presedintia semestriala rotativa a Consiliului UE, pe care…

- Klaus Iohannis a criticat solutia remanierii guvernamentale, dar a acceptat-o motivand criza de timp pana la preluarea presedintiei Consiliului UE de catre Romania. Presedintele a refuzat insa numirea Liei Olguta Vasilescu si a lui Ilan Laufer, pe care ii considera „nepotriviti”. „Am primit o propunere…

- Presedintele PMP, deputatul Eugen Tomac, a declarat, vineri, ca ”pentru ciuma rosie, infrastructura tarii nu reprezinta interes decat in functie de spaga pe care o pot incasa”, dupa ce Darius Valcova afirmat ca e mai avantajos ca unele proiecte sa fie facute in parteneriat-public privat in Romania.