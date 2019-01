Stiri pe aceeasi tema

- Gigi Becali a dezvaluit ca Revelionul nu a fost singurul motiv pentru care a mers in Poiana Brasov. Finantatorul FCSB a avut o saptamana plina in statiunea montana, iar, dupa ce a avut un incident cu fostul ginere al lui Traian Basescu, s-a intalnit cu presedintele PMP, Eugen Tomac, pentru a pune la…

- Gigi Becali a revenit la Romania TV cu precizari legate de incidentul pe care l-a avut la munte cu fostul ginere al lui Traian Basescu, Bogdan Ionescu. El susține ca la munte s-a intalnit și cu actualul șef al PMP, Eugen Tomac, caruia i-a cerut sa convoace o intalnire cu Traian Basescu pentru a pune…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, sustine ca discursul liderului PSD, Liviu Dragnea, a fost "delirul unui dictator nebun" care este capabil sa condamne Romania la "cea mai intunecata perioada a sa". Și președintele PMP, deputatul Eugen Tomac, a reacționat, duminica seara, la discursul liderului PSD din…

- Primele 10 - 12 locuri pe lista PNL pentru alegerile europarlamentare sunt eligibile, a declarat sambata, la Satina, liderul liberalilor, Ludovic Orban. "Cel mai bun procent posibil (...) 10 - 12 locuri eligibile. (...) La ora actuala, singura forta politica din Romania care are capacitatea de a influenta…

- Ludovic Orban a afirmat, la un post TV, ca a fost mereu mirat de carierele politice ciudate, referindu-se la Dacian Cioloș, numit ministru al Agriculturii de Calin Popescu Tariceanu, nominalizat comisar european pentru agricultura de Traian Basescu, iar pentru al doilea mandat propus Victor Ponta,…

- Presedintele PMP, Eugen Tomac, a anuntat vineri, intr-o conferinta de presa, ca partidul pregateste "surprize spectaculoase" pentru alegerile europarlamentare, in urma carora spera ca formatiunea politica sa aiba trei europarlamentari, conform Agerpres. "Eu va asigur ca lista PMP, cel putin…

- In documentul semnat de catre președintele AEP, Daniel Barbu au fost prezentate propuneri prin care se dorește imbunatațirea modului in care se desfașoara scrutinele in Romania. Iata principalele modificari propuse de AEP, conform Antena 3: 1. Cod electoral 2. Reducerea pragului…

- "Cred ca motiunea de cenzura trebuia depusa imediat dupa evenimentele din 10 august, pentru ca cel mai potrivit moment pentru a da jos guvernul a fost exact atunci cand s-a produs ruptura in PSD. La ora actuala, Liviu Dragnea pregateste o remaniere guvernamentala. Are suficiente parghii si functii…