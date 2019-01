Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Parlamentului, Andrian Candu a facut cateva precizari pentru toți cetațenii Republicii Moldova in cadrul ședinței saptamanale a partidului despre referendum, care este scopul și care este motivul pentru care numarul deputaților va fi redus.

- Igor Dodon i-a felicitat „pe toti crestinii care sarbatoresc Craciunul pe 25 decembrie”. Presedintele tarii afirma ca stie „ca multi cetateni obisnuiesc sa intampine nasterea Domnului in aceste zile”.

- Infrastructura din Romania este in stare critica si din pacate deficientele acesteia se rasfrang asupra dezvoltarii tarii, a aratat astazi intr-o conferinta sustinuta la Iasi, Excelenta Sa Hans Klemm, Ambasadorul Statelor Unite la Bucuresti. El a mai spus ca aceasta este si parerea multor investitori…

- Traducerile si prognozele meteo sunt subiectele de care s-au interesat, cel mai des, moldovenii, pe internet. Datele se regasesc intr-un studiu realizat de SEOlium, o companie care a analizat cele mai cautate 100 de cuvinte pe Google, de la inceputul acestui an.

- Construcția Autostrazii Unirii, Ungheni – Iași – Tg. Mureș, a ajuns in sfarșit in stadiul de act normativ. Ne garanteaza acest lucru și realizarea proiectului in realitate? Cum, cand, și cu ce fonduri: europene sau prin Parteneriat Public Privat? Invitați in emisiunea Imperativ, vineri, 23.11.2018,…

- Vremea s-a racit considerabil si in tarile vecine. Serviciul Situatiilor Exceptionale de la Kiev recomanda turistilor sa-si amane, pentru acest weekend, vacantele in Carpatii ucraineni, in conditiile in care vor cadea ninsori, vantul va sufla puternic, iar temperaturile au

- Enel a anuntat un plan de infrastructura pentru statii de incarcare dedicate vehiculelor electrice prin intermediul diviziei Enel X in Romania. Compania urmeaza sa investeasca intre 15 si 20 de milioane de euro pentru a instala aproximativ 2.500 de statii, primele 300 urmand a fi inaugurate in 2019,…

- Dupa emiterea ordinului de incepere a lucrarii de catre Primaria Campina, firma constructoare a luat in primire amplasamentul și a deschis șantierul de pe Strada Bobalna. Termenul de execuție stabilit prin contract este de opt luni. Licitația pentru executarea lucrarilor a fost caștigata de societatea…