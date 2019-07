PMP îşi va anunţa candidatul la prezidenţiale până pe 10 august "Am avut o sedinta foarte fierbinte, unde am discutat doar despre alegerile prezidentiale, alegeri foarte importante si asteptate de toti romanii. Asa cum am subliniat inca de la deschiderea lucrarilor, PMP va merge in aceasta campanie cu un candidat propriu. Avem in clipa de fata o strategie pe care partidul si-a propus-o pentru urmatoarea perioada in ceea ce priveste desemnarea celui mai bun candidat pe care PMP si-l doreste sa-l trimita in aceasta batalie politica. Am stabilit ca pasi, ca prima etapa, sa comandam in cel mai scurt timp un sondaj de opinie unde vor fi testate persoane din… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

