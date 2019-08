Stiri pe aceeasi tema

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat într-un interviu acordat Mediafax ca Viorica Dancila, candidatul PSD la alegerile prezidențiale, nu poate sa aduca mai multe voturi dincolo de bazinul electoral social-democrat.

- Dacian Ciolos, presedintele PLUS, a declarat vineri seara ca la negocierile cu conducerea USR s-a decis ca Dan Barna sa fie candidatul Aliantei USR PLUS la alegerile prezidentiale, iar el sa fie candidatul pentru functia de premier, insa propunerea trebuie validata de structurile de conducere ale…

- The opposition People's Movement Party (PMP) will unveil its presidential candidate before August 10, the party's chairman, Eugen Tomac, said on Friday, adding that the party commissioned an opinion poll comprising him, Robert Turcescu, Theodor Paleologu, Mihail Neamtu and George Mioc."We…

- PMP isi va desemna candidatul la alegerile prezidentiale pana pe 10 august, a anuntat, vineri, presedintele partidului, Eugen Tomac, care a precizat ca a fost comandat un sondaj de opinie in care alaturi de el au mai fost inclusi Robert Turcescu, Theodor Paleologu, Mihail Neamtu si George Mioc, informeaza…

- "Am avut o sedinta foarte fierbinte, unde am discutat doar despre alegerile prezidentiale, alegeri foarte importante si asteptate de toti romanii. Asa cum am subliniat inca de la deschiderea lucrarilor, PMP va merge in aceasta campanie cu un candidat propriu. Avem in clipa de fata o strategie pe…

- Viorica Dancila ar strange doar 6,7% din voturi, daca duminica viitoare ar fi alegeri prezidențiale, potrivit unui barometru IMAS realizat la sfarșitul lunii iunie. In acest sondaj au fost selectate doar raspunsurile celor care au declarat ca merg la vot, nu și ale indecișilor. Viorica Dancila…

- Liderul USR a precizat ca și-ar dori sa vada un tur doi intre Klaus Iohannis și candidatul Alianței. „Alianța USR-PLUS va avea un candidat la alegerile prezidențiale, cu siguranța. Eu vreau sa vad un tur doi intre președintele Iohannis și candidatul Alianței USR-PLUS. Atunci va fi cu adevarat…

- Liderul USR, Dan Barna, a declarat, marți seara, la Sinteza zilei, ca Alianța USR-PLUS are mai multe variante de candidat la prezidențiale și ca o decizie va fi luata pana la finalul lunii iunie. Dan Barna a...