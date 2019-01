Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Partidului Mișcarea Populara, Eugen Tomac, ii critica pe reprezentanții PSD și ALDE pentru discursurile lor despre „statul paralel”.„In timp ce liderii europeni ne citeaza din Nichita Stanescu și ne fac mandri ca suntem romani vorbindu-ne de Nadia și de Duckadam, ai noștri vorbesc…

- Liderii europeni au aterizat la Bucuresti, in jurul orei 18:40, pentru ceremonia de preluare de catre Romania a presedintiei Consiliului Uniunii Europene, scrie digi24.ro.Ei au fost intampinati de cativa protestatari, care au acuzat faptul ca Guvernul vrea sa dea o ordonanta de urgenta privind amnistia…

- Un protest anunțat pe rețelele de socializare are loc, la transmiterea acestei știri, in Piața Victoriei! Zeci de oameni ii așteapta pe liderii europeni, care vin la București cu ocazia inaugurarii Președinției Consiliului UE preluata de Romania de la 1 ianuarie.Protestatarii au afișat pancarte…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, și-a delegat atribuțiile pentru luna ianuarie lui Florin Iordache, iar informațiile din presa arata ca președintele Camerei Deputaților este in concediu. In ciuda faptului ca este in concediu, Dragnea se intoarce pentru a onora intalnirea cu președintele Comisiei…

- Presedintele PMP, Eugen Tomac, sustine ca, 'in traducere libera', presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, acuza guvernul de la Bucuresti de 'incompetenta si analfabetism functional si confirma faptul ca liderii europeni nu mai au niciun fel de incredere in cei care s-au cocotat in fruntea…

- Presedintele PMP, Eugen Tomac, sustine ca, ''in traducere libera'', presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, acuza guvernul de la Bucuresti de ''incompetenta si analfabetism functional si confirma faptul ca liderii europeni nu mai au niciun fel de incredere in cei…

- Președintele PNL Ludovic Orban s-a intalnit la Parlament cu ceilalți lideri ai opoziției, Dan Barna (USR) și Eugen Tomac (PMP), pentru a face o prima evaluare referitoare la majoritatea parlamentara inainte de a depune moțiunea de cenzura, au precizat surse liberale

- Liderii celor doua asociatii civice iesene care militeaza pentru proiectele autostrazilor din Moldova, impreuna cu reprezentantul "Pro Infrastructura", din Bucuresti, s-au intalnit ieri cu presedintele Klaus Iohannis. Subiectul a fost infrastructura rutiera din estul tarii, „uitata" de administratia…