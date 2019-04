Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PNL, Ludovic Orban, i-a invitat luni pe parlamentarii de la alte partide sa sprijine proiectul depus de PNL in Parlament pentru revenirea la alegerea primarilor in doua tururi, ”care confera cu adevarat legitimitate primarilor”.”Exista proiectul de lege care este depus de PNL,…

- Partidele din Opozitie incearca introducerea in dezbaterea parlamentara a modificarii legii electorale, astfel incat primarii sa fie alesi prin doua tururi de scrutin, si nu printr-un tur, cum este in prezent. Graba partidelor este justificata prin apropierea alegerilor locale, anul viitor. In plus,…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, spune ca liberalii s-ar bucura daca orice fel de parlamentar ar sustine proiectul lor privind alegerea primarilor in doua tururi de scrutin. "Exista proiectul de lege care este...

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, i-a invitat luni pe parlamentarii de la alte partide sa sprijine proiectul depus de PNL in Parlament pentru revenirea la alegerea primarilor in doua tururi, „care confera cu adevarat legitimitate primarilor”.

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat luni ca alegerea primarilor în doua tururi de scrutin este un sistem mai democratic și ca este necesara o discuție mai ampla pentru modificarea legislației în acest sens, la care sa participe toate partidele parlamentare, informeaza…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat sambata, la Constanta, ca formatiunea politica pe care o reprezinta sustine alegerea primarilor in doua tururi de scrutin, in conditiile in care alegerile locale intr-un singur tur reprezinta un handicap pentru Partidul Alianta Liberalilor si…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, sustine ca alegerea primarilor sa se faca in doua tururi de scrutin, considerand ca situatia actuala, cu alegerea intr-un tur, pentru candidatii formatiunii sale este un handicap, in timp ce pentru partidele mari este un avantaj nemeritat.

- Președintele PMP, Eugen Tomac, a transmis, marți, pe Facebook, ca deputații din Comisia pentru administrație publica au dat raport de respingere proiectului de lege prin care se elimina pensiile specile, numindu-i „aparatori ai pensiilor speciale. Tomac spune ca și Opoziția a votat pentru respingere.Citește…