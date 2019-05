Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PMP, Eugen Tomac, a sustinut luni ca, in vederea pastrarii actualei majoritati parlamentare, ar putea exista ''un troc'' intre presedintele PSD, Liviu Dragnea, liderul UDMR, Kelemen Hunor, si premierul Ungariei, Viktor Orban, pentru eliminarea examenelor de limba romana…

- Saptamana viitoare, Partidul Civic Maghiar (PCM) va depune in Parlament o initiativa legislativa cu scopul modificarii Legii Educatiei, astfel incat sa se renunte, in cazul elevilor maghiari, la examenele de limba romana la Evaluarea Nationala de la sfarsitul claselor a VI-a si a VIII-a, precum si…

- Președintele CNCD, Csaba Asztalos, spune ca propunerea PCM, de eliminare a limbii romane din examenele copiilor etnici maghiari este contraproductiva, soluția fiind adaptarea curriculei la condiția copilului a carui limba nativa nu este romana și intervenția statului roman prin politici publice.Partidul…

- Partidul Civic Maghiar (PCM) va depune, saptamana viitoare, in Parlament, o inițiativa legislativa de modificare a Legii Educației care prevede eliminarea examenelor de limba romana la Evaluarea Naționala de la sfarșitul claselor a VI-a și a VIII-a și la Bacalaureat pentru elevii maghiari.Președintele…

- "Era previzibil. Ieri, scriam pe Facebook ca Dragnea declanșeaza inutil o criza politica și ca președintele va respinge propunerile, ceea ce s-a intamplat. Este batalie intre palate, suntem aproape de campanie. Trebuie sa recunoaștem ca sunt oameni nepotriviți. Dragnea a pus PSD intr-o situație dificila,…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat luni ca Uniunea va fi reprezentata la consultarile de la Cotroceni privind referendumul pe justitie, subliniind insa ca orice astfel de consultare populara in Romania are o finalitate neprevazuta potrivit Agerpres. "Vom spune punctul nostru de vedere,…

- Dupa ce Kelemn Hunor a anunțat ca nu a fost lasat sa intre in Ucraina și nu i s-a oferit nicio explicație, ambasadorul Ucrainei in Romania a venit cu precizari pe pagina sa de Facebook. Oficialul susține...

- Președintele PMP, Eugen Tomac, a transmis, marți, pe Facebook, ca deputații din Comisia pentru administrație publica au dat raport de respingere proiectului de lege prin care se elimina pensiile specile, numindu-i „aparatori ai pensiilor speciale. Tomac spune ca și Opoziția a votat pentru respingere.Citește…