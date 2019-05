PMP cere prelungirea programului de vot in strainatate. Adrese catre MAE si BEC

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Externe, Teodor Meleșcanu, susține ca urmeaza sa evalueze situația din diaspora și apelul alianței USR-PLUS de prelungire a programului de votare. Ministrul susține ca actualele cozi la secțiile de votare s-au format din cauza ca romanii s-au inghesuit doar la ambasade și consulate și nu…

- Presedintele Partidului Miscarea Populara (PMP), Eugen Tomac, a solicitat Biroului Electoral Central (BEC) prelungirea programului de vot pentru sectiile de votare din strainatate, avand in vedere numarul mare de alegatori care doresc sa isi exercite

- Ministrul de Externe, Teodor Meleșcanu, susține ca urmeaza sa evalueze situația din diaspora și apelul alianței USR-PLUS de prelungire a programului de votare. Ministrul susține ca actualele cozi la secțiile de votare s-au format din cauza ca romanii s-au inghesuit doar la ambasade și consulate și…

- Președintele Biroului Electoral pentru Secțiile de Vot din Strainatate (BESVS), Florentina Vasilațeanu, a anunțat ca a cerut BEC central prelungirea programului de votare, in urma mai multor solicitari in acest sens.„In condițiile in care noi am asigurat un numar record de secții de votare…

- Ministerul de Externe a solicitat Biroului Electoral Central prelungirea programului de votare in diaspora, astfel incat toți romanii din strainatate sa poata vota. Solicitarea ministerului vine dupa ce in fața secțiilor de votare din principalele orașe din Europa s-au format cozi de mii de oameni.…

- Presedintele PMP, Eugen Tomac, a solicitat Biroului Electoral Central (BEC) prelungirea programului de vot pentru sectiile de vot din strainatate pe o perioada de doua zile. O cerere asemanatoare a facut si liderul PLUS, Dacian Ciolos, care vrea prelungirea votului nu doar in strainatate ci si in tara…

- Solicitare de ultima ora. Liderul PMP Eugen Tomac cere prelungirea programului de vot pentru romanii din diaspora din cauza cozilor infernale la care stau romanii plecați peste hotare. Liderul PMP a trimis adrese atat Biroului Electoral Central, cat și Ministerului Afacerilor Externe.…

