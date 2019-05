PMP cere BEC prelungirea programului de vot pentru ca romanii din diaspora sa poata vota si dupa 21:00 Eugen Tomac, liderul PMP, cere Biroului Electoral Central (BEC) sa prelungeasca programul sectiilor de votare din strainatate astfel incat romanii din diaspora sa poata vota si dupa ora 21:00.



Tomac scrie, pe contul sau de Facebook, ca uriasele cozi care s-au format la sectiile de vot din Diaspora demonstreaza ca PSD vrea sa ingradeasca dreptul romanilor de-asi exercita acest drept.



"Cozile formate la sectiile de vot din Diaspora demonstreaza ca Guvernul PSD vrea sa ingradeasca dreptul acestora de a-si exprima optiunea. Mai ales ca, stiu si ei, romanii plecati la munca in strainatate… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PNL Ludovic Orban a anunțat ca depune plângere penala împotriva ministrului de externe Teodor Meleșcanu pentru ca se încearca împiedicarea exercitarii dreptului la vot de catre românii din diaspora, nevoiți sa stea la cozi imense. El mai spune ca ministerul a refuzat…

- Premierul ungar Viktor Orban i-a solicitat presedintelui SUA, Donald Trump, sa ajute la incheierea unei intelegeri de cooperare cu Romania pentru initierea "cat mai curand posibil" a operatiunilor de extractie a gazelor naturale din zona romaneasca a Marii Negre, a afirmat liderul de la Budapesta.…

- Mai multi romani din orasul elvetian Basel s-au asezat deja la coada in fata sectiei de votare din localitate, desi mai sunt 10 zile pana la alegerile europarlamentare si referendumul pe tema justitiei. "E o coada romaneasca. Noi am crescut cu coada, recunoastem cozile si ne-am asezat aici…

- Guvernul de la Londra a decis participarea la alegerile pentru desemnarea membrilor Parlamentului European, scrutinul urmand sa fie organizat in Marea Britanie pe 23 mai. - stirea se actualizeaza - ...citeste mai departe despre "Marea Britanie organizeaza alegeri europarlamentare pe 23 mai"…

- Nicolae Goia, ambasadorul Romaniei in Pakistan, a avut discutii cu Zulfikar Bukhari, asistent principal al premierului de la Islamabad in problemele pakistanezilor de pretutindeni, despre aducerea de muncitori in Romania. Conform unui comunicat de presa, cei doi au discutat despre exportul…

- Guvernul venezuelean a anuntat miercuri ca a fost restabilit curentul electric in intreaga tara, insa cu cateva intreruperi programate, potrivit acestuia, la mai putin de 24 de ore dupa o noua pana masiva. "Asiguram furnizarea de energie electrica pe intreg teritoriul national", a declarat…

- Banca Nationala a Bulgariei (BNB) a anuntat vineri bancile ca, incepand din luna aprilie 2020, vor trebui sa puna deoparte mai mult capital suplimentar, pentru a contracara o acumulare a riscurilor ciclice legate de cresterea creditului, transmite Reuters. Banca Nationala a Bulgariei a precizat…

- Romania nu foloseste echipamente de la grupul chinez Huawei in infrastructura aflata in administrarea Serviciului de Telecomunicatii Speciale (STS), precizeaza institutia pentru agentia Reuters. Washington-ul este din ce in ce mai ingrijorat de expansiunea gigantului in state membre NATO din…