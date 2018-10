Stiri pe aceeasi tema

- Partidul Miscarea Populara va depune saptamana viitoare, la Camera Deputatilor, listele cu peste un milion de semnaturi adunate de la cetatenii din intreaga tara care sustin initiativa PMP de revenire la alegerea primarului in doua tururi, a declarat...

- In cazul in care proiectul nu va fi aprobat, PMP ii va solicita presedintelui Klaus Iohannis organizarea unui referendum pe acest subiect, care sa aiba loc pe 26 mai 2019 atunci cand sunt organizate si alegerile europarlamentare. Eugen Tomac a declarat, sambata, intr-o conferinta de presa, ca PMP a…

- Presedintele Partidului Miscarea Populara, Eugen Tomac, a anuntat sambata, ca partidul pe care il conduce a adunat peste un milion de semnaturi de sustinere pentru revenirea la alegerea primarului in doua tururi, acest proiect de lege a trecut de Senat si urmeaza sa fie dezbatut in Camera Deputatilor.

- "Vreau sa le multumesc celor peste un milion de romani care au semnat pentru revenirea alegerii primarului in doua tururi. Peste 3.000 de membri ai PMP, timp de jumatate de an au promovat aceasta campanie pe care partidul nostru a initiat-o, pentru ca noi credem ca este foarte important ca un subiect…

- Filiala Dambovita a Partidului Mișcarea Populara a incheiat campania de strangere de semnaturi pentru susținerea inițiativei noastre de modificare a Post-ul PMP Dambovița a strans 25.000 de semnaturi pentru alegerea primarilor in doua tururi de scrutin apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Liderul PMP, Eugen Tomac, face un anunț care pune pe jar coaliția PSD - ALDE."Ma bucur ca tot mai mulți politicieni se raliaza campaniei PMP, lansata in urma cu patru luni, privind revenirea la alegea primarilor in doua tururi. Am strans deja peste 700.000 de semnaturi și sunt convins…

- "Am reusit sa strangem peste 500.000 de semnaturi din intreaga tara. Cele mai multe semnaturi am reusit sa le strangem in municipiul Bucuresti, dar avem judete precum Arad, Arges, Iasi si multe altele unde s-au strans zeci de mii de semnaturi, in general in comunitati unde lumea e nemultumita de…

- Curtea Constitutionala a admis, marti, sesizarea PNL si PMP asupra modificarilor aduse legii privind statutul alesilor locali. Conform acestor modificari, mandatul primarilor, consilierilor si presedintilor consiliilor judetene nu inceteaza in cazul in care partidul pe listele caruia au fost alesi…