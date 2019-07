Stiri pe aceeasi tema

- Ludovic Orban a anunțat, luni, ca un grup de lucru al PNL va pregati argumentele necesare pentru a solicita Avocatului Poporului sa sesizeze Curtea Constituționala în legatura cu ordonanța de urgența pe Codul administrativ. „Am mai decis astazi (luni - n.r.) sa formam un grup de…

- Deputatul PMP Marius Pașcan critica in termeni duri modificarile facute de Guvern la Codul administrativ. In ședința de miercuri, Executivul a adoptat o prevedere care da posibilitatea folosirii limbii minoritaților naționale și in localitațile in care ponderea acestora este mai mica de 20%. Intr-un…

- Guvernul a operat, in sedinta de miercuri, cateva clarificari la Codul administrativ privind anumiti termeni si anumite proceduri, ca urmare a observatiilor din avizul primit de la Consiliul Legislativ, a declarat purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu Barbu. 'In sedinta de astazi au fost operate…

- Proiectul Codului administrativ ar putea intra din nou in dezbatere, in sedinta de Guvern de miercuri, pentru a fi completat cu observatiile venite de la Consiliul Legislativ, transmite Agerpres. Potrivit unor surse guvernamentale, este posibil ca in sedinta de Guvern de miercuri sa fie reintrodus…

- Președintele Klaus Iohannis califica adoptarea de catre Guvern, prin Ordonanța de Urgența, a Codului Administrativ drept un „grav atentat la adresa intregului sistem administrativ din Romania”.

- Social-democratul Florin Iordache, presedintele Comisiei speciale privind legile Justitiei, a declarat marti ca Guvernul a avut la dispozitie patru luni si totusi nu a reusit sa implementeze deciziile Curtii Co...