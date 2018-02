Stiri pe aceeasi tema

- Consilierii judeteni au considerat ca Aeroportul Cluj cheltuie prea multi bani cu serviciile juridice, reclame, marketing si deplasari, motiv pentru care au taiat 487.000 de lei. “Aeroportul si-a propus un profit ambitios cum ar trebui sa aiba toate societatile din subordinea Consiliului…

- „Ca sa ințelegeți cat de jalnic se mișca Ministerul Transporturilor și compania de drumuri CNAIR, amintesc ca pentru acest proiect intitulat “Drum de legatura Autostrada A1 Arad – Timișoara – DN 69” licitația pentru studiul de fezabilitate a fost lansata la sfarșitul lui 2014, iar azi in…

- Valoarea estimata a obiectivului de investitii prevazuta este de 97,15 milioane euro Intr-un comunicat dat publicitații CFR SA afirma ca proiectarea si executia lucrarilor pentru realizarea legaturii feroviare Gara de Nord - Aeroportul International Henri Coanda Bucuresti Otopeni sunt programate pentru…

- Senatorul USR de Timis, Nicu Falcoi, a declarat vineri ca nu este de acord ca administratia judeteana sa aloce suma de 100.000 de lei pentru ridicarea Catedralei Mantuirii Neamului, considerand ca judetul are alte proiecte prioritare, cum ar fi cele din Sanatate. "Cu tot respectul pe care il am pentru…

- UPDATE: Proiectul a fost adoptat. Consilierii locali baimareni se intalnesc astazi intr-o sedinta extraordinara pentru a vota mai multe proiecte de hotarare, printre care si cel privind bugetul general al municipiului pe anul 2018. Redam mai jos continutul proiectului de hotarare cu tot cu amendamente:…

- Consilierii locali baimareni se intalnesc astazi intr-o sedinta extraordinara pentru a vota mai multe proiecte de hotarare, printre care si cel privind bugetul general al municipiului pe anul 2018. Redam mai jos continutul proiectului de hotarare cu tot cu amendamente: Art.1 Se aproba bugetul general…

- Joi, 15 februarie a fost inaugurata la Spitalul Județean Suceava Secția de Ingrijiri Paliative, a 25-a ca numar, in prezenta presedintelui Consiliului Judetean, Gheorghe Flutur si a managerului unitatii spitalicesti, Vasile Rambu. Aceasta a fost amenajata la demisolul cladirii Secției de Pneumoftiziologie…

- Doi ani de santier urmeaza pentru imobilul Colegiului National „Mihai Eminescu”, lucrarile urmand sa se desfasoare concomitent cu orele de curs. Desigur, asta dupa ce Primaria va parcurge intregul circuit birocratic, aflat acum la inceput. Consilierii locali au de aprobat indicatorii tehnico-economici…

- Consilierii judeteni au aprobat in sedinta din 31 ianuarie proiectul de hotarare privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual ce fac parte din familia ocupationala „Administratie”, din aparatul de specialitate al Consiliului judetean Maramures, din cadrul…

- Consilierii municipali ai Partidului Național Liberal, alaturi de consilierul Costel Barsan, au convocat astazi o ședința extraordinara de Consiliu Local, dupa ce in ședința din 29 ianuarie 2018 a Consiliului Județean s-a transmis o solicitare cu privire la terenul pe care s-a anunțat intenția de construire…

- Doua dintre unitațile medicale clujene aflate sub autoritatea Consiliului Județean, respectiv Spitalul Clinic de Recuperare și cel de Boli Infecțioase au fost evaluate pozitiv in cadrul celui mai recent Raport de cercetare publicat de Observatorul Roman de Sanatate (O.R.S.), organizație a carei misiune…

- Doua unitați medicale, mai exact Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie „Leon Daniello” au decis instituirea unor masuri speciale menite sa reduca riscul de transmitere a infecțiilor respiratorii in aceasta perioada in care gripa și raceala sunt in creștere.

- Doua spitale clujene au luat masuri pentru a preveni raspândirea infecțiilor respiratorii în aceasta perioada în care gripa și raceala sunt în creștere. Având în vedere numarul în continua creștere al infecțiilor respiratorii,…

- Așa cum a anunțat ieri Ioan Munteanu (vezi aici ), astazi, 8 februarie, plenul Consiliului Județean s-a intrunit intr-o extraordinara ca sa desemneze cine va prelua atribuțiile președintelui CJ, data fiind suspendarea lui Ionel Arsene. La fel de previzibil, cei de la PSD-ALDE, care au convocat ședința,…

- Licitatiile pentru realizarea Studiului de Fezabilitate si Proiectelor Tehnice pe circa 330 de kilometri de autostrada pe ruta Ploiesti-Buzau-Focsani-Bacau-Pascani bat pasul pe loc si au inregistrat zeci de amanari in decurs de 15 luni de cand au fost lansate, ceea ce reprezinta un numar-record de termene…

- Deliberativul județean intrunit miercuri in ședința extraodinara a aprobat cu unanimitate de voturi solicitarea Primariei municipiului Suceava privind prelungirea darii in folosința gratuita pe o perioada de 15 ani a etajelor 3, 4 și 5 și a scarii de accces din cladirea in care iși desfașoara activitatea…

- Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie „Leon Daniello a finalizat lucrarile de reabilitare și modernizare a Secției de chirurgie toracica, singura de acest fel din centrul universitar clujean. Investiția a fost justificata de necesitatea reorganizarii și reconfigurarii circuitelor funcționale, pentru…

- Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie „Leon Daniello”, unitate medicala aflata in subordinea Consiliului Județean, a finalizat lucrarile de reabilitare și modernizare a Secției de chirurgie toracica, singura de acest fel din centrul universitar clujean. Read More...

- Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie ”Leon Daniello” a terminat lucrarile de reabilitare și modernizare a Secției de chirurgie toracica, singura de acest fel din centrul universitar clujean. Investiția a fost justificata de necesitatea reorganizarii și…

- Licitatiile pentru realizarea Studiului de Fezabilitate si Proiectelor Tehnice pe circa 330 de km de autostrada pe ruta Ploiesti-Buzau-Focsani-Bacau-Pascani bat pasul pe loc si au inregistrat zeci de amanari in decurs de 15 luni de cand au fost lansate - un numar record de termene amanate. Dincolo de…

- Judetul Covasna are in vedere alocarea sumei de sase milioane de euro pentru realizarea aeroportului international Brasov-Ghimbav, de care vor beneficia si cetatenii din Covasna, a declarat marti, presedintele Consiliului Judetean (CJ) Covasna, Sandor Tamas. „Cu Brasovul avem o idee buna si vrem sa…

- Spitalul Clinic de Urgența pentru Copii Sf. Maria din Iași va fi reabilitat printr-un proiect implementat de Consiliul Județean Iași. Președintele institutiei, Maricel Popa a declarat ca prin amploarea lui, proiectul se dorește a fi model pentru toate unitațile medicale din țara: http://radioiasi.ro/wp-content/uploads/sites/6/2018/02/5-feb-rdj-12-M-Popa-spital.mp3…

- Consilierii locali PSD au fost acuzati de Sergiu Bilcea ca au votat „impotriva investitiilor din Arad”. Beniamin Varcus, liderul Grupului PSD-ALDE din Consiliul Local Municipal spune ca situatia este complet alta: consilierii PSD nu s-au opus investitiilor viabile. „Cat priveste pozitia PSD Arad, o…

- Reacția Asociației Pro Infrastructura, dupa rezilierea unui contract pentru autostrada Targu Mureș-Iași. Reprezentanții organizației susțin ca „directorii CNAIR sunt incompetenți”, dupa ce contractul pentru revizuirea studiului de fezabilitate pentru 96 de kilometri ai secțiunii Targu Mureș-Ditrau a…

- Pro Infrastructura acuza conducerea CNAIR ca prin decizia de a rezilia contractul, in loc sa-l reactiveze, "condamna regiunea Moldovei la subdezvoltare si izolare economica" si cere noului Ministru al Transporturilor, Lucian Sova, sa demita directorii de Drumuri "pentru incompetenta, rea-vointa, manipulare…

- Filarmonica „Dinu Lipatti” a trecut in subordinea Consiliului Județean (CJ) Satu Mare, dupa ce consilierii au votat in ședința ordinara de azi, 31 ianuarie, proiectul de hotarare aferent acestui aspect. Consilierii social-democrați nu au fost de acord cu aceasta mutare, iar prin vocea profesorului Ioan…

- Alocarea de fonduri de la Consiliul Județean Cluj este in funcție de apartenența politica a primarilor din județ, cei de la PNL (partid din care face parte și președintele Consiliului Județean, Alin Tișe) primind mai mulți bani decat cei de la PSD. Campia Turzii, care este jumate cat Turda, dar este…

- Cu afișaj video și avertizare audio. In numeroase situații, coaliția PSD-UDMR-ALDE și cea PNL au avut același numar de voturi, 17, ceea ce a generat neadoptarea unor proiecte de Hotarari. S-a caștigat, insa, mult timp la voturile secrete pentru desemnarea reprezentanților CJ Bihor in diferite…

- Mai exact, daca in anul 2017 repartizarea bugetara pentru judetul Brasov a fost de 170.890 mii lei, propunerea bugetara pe anul 2018 este de 105.886 mii lei. Aceasta diminuare considerabila pericliteaza in mod direct derularea contractelor aferente obiectivelor de investitii mai sus mentionate si face…

- Acum, odata reziliat, totul va fi luat de la ZERO. Compania de Autostrazi a decis sa rezilieze contractul suspendat pentru revizuirea Studiului de Fezabilitate pentru sectorul de 96 de km dintre Ditrau si Targu Mures, parte din autostrada A8 Targu Mures - Iasi, dupa ce initial ar fi transmis antreprenorului…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) ”isi bate joc in continuare de Moldova” prin rezilierea contractului privind actualizarea studiului de fezabilitate pentru tronsonul Targu Mures-Ditrau din Autostrada A8, Moldova fiind condamnata la ”subdezvoltare si izolare”, au…

- Potrivit paginii oficiale a Consiliului Judetean, in conferinta de presa sustinuta vineri, 19 ianuarie, presedintele institutiei, Marian Mina, a facut noi precizari pe tema votului negativ dat ieri, in ședința extraordinara, la proiectul privind Spitalul Județean de Urgența Giurgiu, de catre consilierii…

- Le-am propus principalilor actori politici din plan local sa participe la un scurt exercițiu. Acestora li s-a cerut sa realizeze un rezumat a ceea ce a insemnat din perspectiva lor anul 2017, dar sa faca și previziuni cu privire la 2018. Vom vedea la finalul lui 2018 daca prezicerile sau promisiunile…

- Realizarea portului turistic pe malul Borcei prinde contur la Calarasi. Consilierii judeteni au aprobat documentatia tehnico-economica pentru dezvoltarea turistica a bratului Borcea, faza studiu de fezabilitate, valoarea totala a investitiei, care se va realiza pe o suprafata de peste 81.000 metri patrati,…

- Politistul Ciprian Sfichi, internat in continuare la Spitalul Clinic de Urgenta „Prof. Dr. Nicolae Oblu” din Iasi, a avut parte de o surpriza emotionanta. Colegii sai din cadrul Serviciului pentru Actiuni Speciale Iasi l-au conlindat in salonul de spital.

- Luna trecuta, cand acest proiect a fost dezbatut pentru prima data, consilierii judeteni din PSD au spus ca nu vor vota proiectul deoarece ar pune in pericol Oncologia, care va fi finantata prin Programul National de Dezvoltare Locala. Acum, imediat dupa ce presedintele Consiliului Judetean, Iustin…

- In sedinta Consiliului Judetean din aceasta luna, alesii vor aproba noi cheltuieli legate de reabilitarea Edificiului Roman si a Mormantului Hypogeu. Cele trei proiecte initiate de presedintele CJC, Horia Tutuianu, vizeaza aprobarea proiectului si a cheltuielilor privind "Reabilitarea Muzeului de Istorie…

- Conducerea Inspectoratului de Poliție Suceava a dispus acordarea unui salariu de excelența pentru Ciprian Sfichi, polițistul lovit cu sabia in cap de un interlop. Starea de sanatate a barbatului grav ranit in misiune se imbunatațește. Polițistul Dan Ciprian Sfichi din cadrul Serviciului de Acțiuni Speciale…

- Barbatul care l-a ranit cu sabia pe politistul din Suceava sustine in continuare in fata anchetatorilor faptul ca a crezut ca este atacat de rivalii care vor sa-l omoare.Mai mult, avocatul sau sustine faptul ca polițiștii nu ar fi respectat procedurile in astfel de cazuri, iar cel puțin o parte dintre…

- Un polițist de la Serviciul de Acțiuni Speciale Suceava a fost grav ranit, marți dimineața, dupa ce a fost atacat cu o sabie in timpul unei percheziții ce se desfașura la Radauți. Potrivit ultimelor informatii, starea lui Dan Ciprian Sfichi s-a imbunatatit. Barbatul a iesit din coma si a vrut sa…

- Anterior, miercuri, DIICOT Suceava a dispus retinerea pentru 24 de ore a inculpatilor Hutuleac Alexandru, Lungoci Andrei Iulian si Percec Razvan, pentru savarsirea infractiunilor de ultraj, constituirea unui grup infractional organizat, efectuarea de operatiuni cu produse stiind ca acestea sunt susceptibile…

- Politisti, jandarmi si pompieri din toata tara s-au prezentat, ieri, la centrele de transfuzii sanguine ca sa doneze sange pentru politistul sucevean Dan Ciprian Sfichi, aflat in stare foarte grava la Spitalul Clinic de Urgenta "Prof. Dr. Nicolae Oblu", din Iasi, dupa ce a fost grav ranit ...

- Alexandru Hutuleac este un apropiat al clanului Corduneanu, dupa cum reiese de pe pagina lui de Facebook. El s-a pozat cu membrii clanului la manastirea Voronet si la restaurant. Alexandru Hutuleac a fost arestat si in iulie 2016, alaturi de alte persoane, sub acuzatia ca au pus bazele unei…

- Un elicopter al MAI l-a preluat pe polițistul ranit la Suceava pentru a-l transporta la Iași, la Spitalul Clinic de Urgența "Nicolae Oblu", au anunțat marți oficiali ai instituției. Un polițist de la Serviciul de Acțiuni Speciale Suceava a fost grav ranit, marți…

- 'Spitalul ne-a sesizat pentru ca au fost patru copii infestati cu Klebsiella, din care doi au decedat. (...) A fost o infectie asociata asistentei medicale. E clara treaba acolo. E Klebsiella. Am inceput o ancheta chiar din ziua in care am fost anuntati de spital, de vineri. Am efectuat un control…

- Palatul Copiilor din Constanta ar putea ajunge in administrarea Consiliului Judetean. Consilierii au votat, ieri, intentia de a solicita Guvernului Romaniei ca institutia sa treaca din subordinea Ministerului Educatiei in cea a judetului Constanta. Astfel, sustine presedintele Horia Tutuianu, ar putea…

- Incepand cu prima zi a anului viitor, așezamantul social va intra in administrarea Consiliului Județean, iar finanțarea activitații va fi astfel asigurata de la bugetul județului. Batranii intenați in azilul inființat in cladirea fostului spital de la Vintila Voda au primit o veste buna in prag…

- Comunicatul de presa al deputatului Petru Movila referitor la intentia Presedintelui CJ Iasi de a infiinta 44 de statii de salvare in judet: „Maricel Popa este paralel cu statul. De doi ani s-au facut demersuri la Ministerul Sanatatii pentru infiintarea unor substatii de ambulanta la Gropnita si Schitu…

- Alesii buzoieni isi vor da votul, saptamana viitoare, in legatura cu preluarea in subordinea forului judetean a Caminului pentru Persoane Varstnice de la Vintila Voda, care functioneaza pe locul vechiului spital rural. Azilul care se afla sub autoritatea Consiliului Local din Vintila Voda a ramas fara…