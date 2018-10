"Este nevoie sa intram in anul viitor cu un nou Guvern, cu un Guvern care sa ofere romanilor un 1 Decembrie așa cum merita și un mandat bun in cele șase luni.

Nu credem in alte variante, decat in schimbarea actualului Executiv. Cu aceasta soluție am mers și in fața președintelui, cu aceasta soluție vom merge și in Parlament. Credem ca nu se mai poate așa și opoziția trebuie sa foloseasca acest glonț pe care il are și sa vina cu o moțiune de cenzura”, a declarat Eugen Tomac.

