- Parintii elevilor din Bucuresti pot depune, incepand de luni, la Primaria Capitalei, astfel incat acestia sa beneficieze de un ajutor financiar in valoare de 750 de lei pentru aparatul dentar.

- Proiectele de hotarare privind delegarea unor servicii publice catre companiile municipale infiintate anul trecut de Primaria Capitalei se afla pe ordinea de zi a sedintei Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB) care va avea loc joi. Proiectele contin aceleasi contracte de delegare a serviciilor…

- Primaria Capitalei vrea sa ofere 450 de lei copiilor din invatamantul primar si gimnazial pentru achizitionarea de rechizite, carti si papetarie, potrivit unui proiect de hotarare aflat pe ordinea de zi a sedintei Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB) care va avea loc joia viitoare. Suma…

- Primaria Capitalei va lansa, prin Administratia Monumentelor si Patrimoniului Turistic, un concurs de solutii pentru realizarea unei statui a lui Nelson Mandela, potrivit unui proiect de hotarare aprobat joi in sedinta Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB). Propunerea a fost inaintata…

- Primaria Capitalei ar urma sa investeasca peste 3 milioane de lei pentru reabilitarea podului Straulesti peste lacul Grivita, potrivit unui proiect de hotarare aflat pe ordinea de zi a sedintei de joi a Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB). In urma cu trei luni, o parte din zidul podului…

- Primaria Capitalei vrea sa ofere un sprijin financiar de pana la 250 de lei pensionarilor care au pensia mai mica decat salariul minim net pe economie, pentru achizitionarea unei perechi de ochelari, potrivit unui proiect de hotarare aflat pe ordinea de zi a urmatoarei sedinte de Consiliu General al…

- Primaria Capitalei urmeaza sa acorde in perioada 2018-2019 un numar de 5.000 de eco-vouchere in valoare de 9.000 de lei fiecare, pentru achizitionarea de autovehicule cu nivel redus de emisii, in schimbul predarii spre casare a masinilor uzate, conform unui proiect care figureaza pe ordinea de zi a…

- "Eco-voucherele vor putea fi utilizate pentur a achizitiona autoturisme noi cu norme de plouare care sa asigure un nivel redus de emisii - EURO 6, non-diesel si alte mijloace de locomotie noi, non-diesel si electrice. (...) Sumele necesare implementarii programului vor fi asigurate din bugetul local…