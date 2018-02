Stiri pe aceeasi tema

- Sute de imobile din Bucuresti sunt intr-o stare avansata de degradare, doar 4 cladiri cu risc seismic fiind in curs de reabilitare. Una dintre problemele intampiate este refuzul proprietarilor de a colabora cu autoritatile. Firea anunta ca pana la finalul 20 de imobile vor intra in reparatii.…

- Un apartament din sectorul Rașcani al capitalei a luat foc in aceasta dupa amiaza in timp ce stapanul nu se afla in locuința. La momentul actual, nu se cunoaște cauza de la care a izbucnit incendiul.

- Pe drumurile din Capitala se circula in conditii de iarna, iar in sectorul Ciocana, la intersectia strazilor Mircea cel Batran si Ion Dumeniuc, a fost inregistrat un accident. Un troleibuz s-a lovit violent cu un automobile.

- Flux majorat de transport la aceasta ora se stabilește in: Sectorul BUIUCANI: str. V. Lupu direcția spre str. C Stere; intersecția cu sens giratoriu strazilor: C. Ieșilor - I. Creanga - Ștefan cel Mare; str. M. Viteazul direcția spre bd. Ștefan cel Mare. Sectorul CENTRU: str. Miorița, direcția de deplasare…

- Taxa de tranzit propusa de Gabriela Firea este supusa dezbaterii publice, Autoritatea pentru Transport Bucuresti-Ilfov sustinand ca, pentru diminuarea traficului, ar fi benefic un sistem similar celui aplicat in Germania, unde pe baza unei viniete verzi pot circula in centrul oraselor doar masinile…

- Gabriela Firea a subliniat ca printre prioritatile actualei administratii se numara sanatatea si punerea in siguranta a cladirilor cu risc seismic. "De la preluarea mandatului de primar general am luat masuri pentru dinamizarea procesului de consolidare a imobilelor cu risc seismic ridicat.…

- Gabriela Firea, primarul general al Capitalei, a avut o intalnire, joi, 8 februarie, cu ambasadorul SUA in Romania, Hans Klemm. Cei doi au discutat, potrivit unui comunicat postat de primar pe Facebook, despre investițiile din Capitala și despre strategia Smart City. Ambasadorul i-a mulțumit Gabrielei…

- Nicoleta Botan, proprietara gradiniței private Funny Land din Sectorul 2 al Capitalei, a trait un adevatat calvar in ultimele luni inainte de a fi omorata de soțul sau. Femeia era terorizata de Marius Cristian Botan, iar sentimentele ii fusesera prinse ca intr-o menghina din care nu mai putea evada. Libertatea…

- Un muncitor a fost prins sub o placa de beton in timp ce executa lucrari pe un santier. Potrivit ISU Ilfov-Bucuresti, muncitorii de pe santier efectuau lucrari pentru repararea unui cablu electric subteran intr-o groapa de aproximativ un metru adancime, cand pamantul s-a surpat si l-a prins pe unul…

- Un barbat din Capitala a fost retinut dupa ce a fost prins pe o strada din Sectorul 2 al Capitalei in timp ce adresa injurii unei femei, iar in timpul audierilor de la Politie, agentii au stabilit ca pe numele sau este emis un ordin de protectie, cerut chiar de femeia la care striga.

- Un apartament din sectorul Rișcani al Capitalei a fost cuprins de flacari in aceasta dimineața. Nicio persoana nu a fost ranita, intrucit in momentul izbucnirii incendiului, locatarii nu era acasa. In schimb, focul a facut scrum toate bunurile din locuinta. Doua echipe de pompieri au luptat cu focul…

- Femeia care a agresat vineri seara doi politisti intr-un mall din Sectorul 2 al Capitalei si a refuzat sa se legitimeze, dupa ce oamenii legii au intervenit in urma unei sesizari ca aceasta si-ar fi lovit copilul minor, a fost ...

- O femeie care a agresat vineri seara doi politisti intr-un mall din Sectorul 2 al Capitalei si a refuzat sa se legitimeze, dupa ce oamenii legii au intervenit in urma unei sesizari ca aceasta si-ar fi lovit copilul minor, a ...

- Reprezentantii Politiei Capitalei au precizat ca vineri seara, in jurul orei 20.00, o angajata a unei societati comerciale dintr-un complex situat in Sectorul 2 al Capitalei a sunat la numarul unic de urgenta 112 si a reclamat ca o femeie isi agreseaza copilul minor si ca, atunci cand i-a atras atentia,…

- Primaria Municipiului Bucuresti organizeaza maine, 26 ianuarie, ora 13:00, dezbaterea publica a proiectului de hotarare privind aprobarea Regulamentului- cadru, a Caietului de sarcini si a contractului de atribuire in gestiune delegata pentru organizarea si executarea serviciului public de transport…

- La solicitarea Primarului General, Gabriela Firea, in Bucuresti operatorii de deszapezire din toate sectoarele Capitalei au actionat cu 357 de utilaje si 1.350 de operatori manuali, atat pentru aplicarea tratamentelor cu materiale antiderapante, cat si pentru indepartarea zapezii din statii, refugii…

- Peste 500 de utilaje de deszapezire sunt pregatite sa actioneze in toate sectoarele Capitalei, in noaptea de duminica spre luni, cele mai multe, 138, fiind in Sectorul 4, informeaza Primaria...

- Guvernul Romaniei se intruneste astazi intr o sedinta, dupa demisia premierului Mihai Tudose. Acestea sunt proiectele de acte normative care ar putea fi incluse pe agenda sedintei Guvernului Romaniei din 17 ianuarie 2018: I. PROIECTE DE HOTARARI 1. PROIECT DE HOTARARE pentru aprobarea Normelor metodologice…

- Accident nocturn in sectorul Botanica al Capitalei. Un taximetrist a ajuns la spital, dupa ce a provocat un accident in lant la intersecția strazilor Decebal si Trandafirilor.Conducatorul auto nu a acordat prioritate unei șoferițe, pe care a lovit-o in plin.

- Senatorul USR Vlad Alexandrescu a scris, intr-o postare pe Facebook, ca nu a fost lasat sa intre in Centrul de Plasament Ciresarii II din Sectorul 5 al Capitalei, noteaza Mediafax. In replica, Primaria sustine ca, potrivit procedurii, parlamentarul ar fi trebuit sa inainteze o solicitare catre edil.

- Senatorul USR, Vlad Alexandrescu, a declarat, miercuri, pentru MEDIAFAX, ca nu a fost lasat sa intre in Centrul de Plasament Ciresarii II din Sectorul 5 al Capitalei. In replica, Primaria sustine ca, potrivit procedurii, parlamentarul ar fi trebuit sa inainteze o solicitare catre edil.

- Pedofilul care a abuzat vineri dimineata doi copii in lift, intr un bloc din Bucuresti a fost prins de politisti, scrie Digi 24. Potrivit informatiilor, barbatul si a recunoscut fapta.Va reamintim ca, vineri dimineata, un barbat a abuzat de doi frati, in liftul unui bloc din Sectorul 6 al Capitalei.…

- Politistii au depistat in seara de duminica, 7 ianuarie, cadavrul unei persoane intr-un apartament din sectorul Botanica al Capitalei. In locuinta se mai afla si un tanar ranit prin plaga cu arma de foc.

- O operatiune de mare anvergura este pusa in practica in acest moment de autoritati in cazul copiilor agresati de un pedofil in Sectorul 6 al Capitalei. Ofiterii de la Serviciul Omoruri si procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti au preluat cazul si au coordonat o ampla actiune ce cercetare…

- Ministerul Agriculturii vrea sa instituie o schema de ajutor de stat in sectorul creșterii animalelor in suma de 56 milioane de lei pentru anul viitor, pentru ”obținerea unor producții de calitate”, arata un proiect de Hotarare publicat in dezbatere pe site-ul instituției. ”Suma alocata pentru plata…

- Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, s-a intalnit cu ministrul delegat pentru fonduri europene, Marius Nica la sediul Primariei, unde s-au semnat trei contracte de finanțare pentru trei dintre spitalele Municipalitații: Gomoiu, Filantropia și Cantacuzino.

- Piata "Bogdan Voievod" din sectorul Riscani al Capitalei se inchide, iar in locul ei va fi construita o alta cladire. Anuntul a fost facut de seful Directiei Comert, Marcel Zambitchi, la sedinta serviciilor municipale. Potrivit functionarului, cei 100 de comercianti vor lucra acolo pina la sfirsitul…

- Camera Deputatilor urmeaza sa voteze vineri un proiect de lege al prin care Monitorul Oficial se intoarce in subordinea Camerei Deputatilor, dupa ce din 2012 se afla in subordinea Guvernului Romaniei. Proiectul de lege apartine PNL si a fost respins de Senat in octombrie de majoritatea parlamentara,…

- Taxa pentru promovarea turistica a municipiului Bucuresti in 2018 se va calcula la fel ca in anii trecuti, prin aplicarea cotei de 1% la venitul din cazare pentru fiecare zi de sejur a turistului, se arata in proiectul de hotarare aprobat, marti, in sedinta Consiliului General al Municipiului Bucuresti…

- Parcul Herastrau isi va schimba numele in Parcul Regele Mihai I, potrivit unui proiect de hotarare aprobat in sedinta Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB). Grupul USR s-a abtinut de la vot, motivand ca pentru acest proiect ar fi trebuit facuta o dezbatere publica sau macar sa fie…

- Magdalena Șerban, criminala de la metrou, a stat aproape o luna in Complexul social ”Sfantul Ioan”, ajungea la cina și pleca dimineața, dupa micul dejun. In perioada in care a stat in centrul social, Magdalena Șerban a fost expertizata psihologic. Era apatica, nu comunica cu nimeni, dar nici nu ridica…

- Un accident rutier a avut loc, vineri dupa-amiaza, in Sectorul 1 al Capitalei, dupa ce un taximetru nu a acordat prioritate unei autospeciale a Brigazii Rutiere, care avea girofarul pornit. Cei doi agenti de politie aflati in masina au fost raniti usor, fiind transportati la spital.

- Majorari de capital pentru societatile Municipalitatii care vor dezvolta proiecte in cele mai importante domenii: sanatate, protectie civila, iluminat public, consolidari, managementul traficului Pe ordinea de zi a sedintei de consiliu din data de 19 decembrie se afla o serie proiecte prin care se propune…

- A fost panica la un camin de nefamilisti din Sectorul 1 al Capitalei. In toiul noptii, o camera de la parterul cladirii a luat foc, iar un barbat a suferit arsuri grave pe jumatate din suprafata corpului. Este pe patul de spital acum.

- Lucrarile de consolidare si reabilitate a patru imobile monument istoric, situate in Centrul Vechi al Capitalei, strada Blanari, au fost demarate de Primarie. Edilul-șef Gabriela Firea a mers pe teren sa verifice cum se desfasoara lucrarile. “Aceste imobile necesita reabilitare urgenta intrucat se afla…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a exprimat disponibilitatea Municipalitatii de a colabora cu Ministerul Sanatatii in vederea construirii, in curtea Spitalului Bagdasar Arseni, a unui nou...

- Un barbat de 43 de ani din Chișinau a fost reținut de oamenii legii dupa ce a spart doua automobile de model „Toyota” si „Audi A6”, parcate pe strada M. Sadoveanu si bd. Mircea cel Batran din sectorul Ciocana al capitalei. Individul a furat din automobile bani și bunuri in valoare de 30 de mii de lei.…

- Un tanar in varsta de 31 de ani a fost gasit mort, pe o strada din Capitala, cu o punga pe cap. Macabra descoperire a fost facuta in acest weekend iar oamenii care au descoperit trupul neinsufletit au apelat imediat la 112.

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat sambata la Antena 3 ca va fi facuta plangere penala impotriva celor care au distrus bunurile municipalitații și a celor care au "perturbat" buna desfașurarea a unui eveniment public legal. "Vom face plângere penala…

- ”Doamna Primar General Gabriela Vranceanu Firea, decizia ilegala de a organiza un targ in Piata Victoriei este una ticaloasa si vreau sa cred ca ticalosia nu este principala dumneavoastra coordonata in modul de a va exercita mandatul de Primar General”, a scris Basescu pe Facebook. El i-a…

- Pompierii au acționat noaptea trecuta, in jurul orei 2,30, pentru stingerea unui incendiu care a cuprins un apartament situat la etajul 1 dintr-un bloc de locuințe de pe bulevardul Ramnicu Sarat, a anunțat joi dimineața purtatorul de cuvant al ISU București-Ilfov, Adrian Marin. Potrivit…

- Flux majorat de transport la aceasta ora se stabilește: Sectorul BUIUCANI: intersecția cu sens giratoriu: str. Calea Ieșilor – I.Creanga – bd. Ștefan Cel Mare; str.V.Lupu direcția spre str.C Stere; Sectorul CENTRU: str.Gh.Asachi – Pan Halipa - Ismail de la str.Bernardazzi pina la str.31 August 1989;…

- Proiectul de hotarare privind organizarea și funcționarea Institutului Cantacuzino in subordinea Ministerului Apararii Naționale va fi discutat in ședința de miercuri a Guvernului, a anunțat ministrul Mihai Fifor. "Astazi va propunem proiectul de hotarâre a Guvernului privind…

- Judecatorii de la Tribunalul Bucuresti au respins reunirea cauzei cu dosarul in care sunt judecati doi angajati ai ISU, dispunand introducerea de noi parti civile in cauza. Este vorba despre victime sau apartinatori care nu au facut acest pas procedural in timpul cercetarii penale. Dupa…