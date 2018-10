Stiri pe aceeasi tema

- Primarul General, Gabriela Firea, a prezidat astazi Consiliul Director al Asociației de Dezvoltare pentru Transport Public București-Ilfov (ADTPBI) care i-a reunit pe Prefectul Municipiului București, Speranța Cliseru, Prefectul Județului Ilfov, Marius Ghincea, Președintele CJ Ilfov, Marian Petrache,…

- Primarul General, Gabriela Firea, a facut marti, in cadrul sedintei Consiliului General al Municipiului Bucuresti, o serie de precizari cu privire la modul in care va fi asigurat trasportul public in zona metropolitana Bucuresti-Ilfov. Primarul General, Gabriela Firea: „Din nefericire, ieri si astazi,…

- Primarul general, Gabriela Firea, a anuntat, marti, ca in sedinta extraordinara a Consiliului General al Capitalei se va vota un proiect care prevede achizitia a 100 de tramvaie noi in Bucuresti, in valoare de 220 de milioane de euro. "Astazi (marti -n.r.) vom vota primii pasi pentru achizitia a 100…

- Parada tramvaielor de epoca, organizata in fiecare an cu ocazia sarbatoririi zilei Sfantului Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucurestiului, va avea loc duminica in Capitala, anunta Societatea de Transport Bucuresti (STB).

- Operatorii de microbuze din judetul Ilfov opresc transportul public de calatori de la 1 noiembrie. Ei cer prelungirea licentelor de transport cu cel putin un an. STB ar urma sa introduca liniile preorasenesti de la 1 ianuarie. Transportatorii sustin ca nu isi pot recupera astfel investitiile facute…

- Municipalitatea arata ca, la sfarsitul anului trecut, in Romania erau aproape 6 milioane de autoturisme inmatriculate in circulatie, in Bucuresti fiind 17,6 la suta dintre ele, iar in Ilfov – 2,21 la suta. In perioada 2014-2017, numarul de masini inmatriculate in aceasta regiune a crescut, mai ales…

- Gabriela Firea solicita Guvernului sa treaca centura Capitalei in administrarea Primariei Generale. Firea spune ca toate soluțiile care țin de fluidizarea traficului in București sunt legate de Centura. Intr-o scrisoare deschisa adresata Guvernului Dancila, primarul Gabriela Firea solicita trecerea…

- CGMB a decis, joi, delegarea gestiunii de la Regia Autonoma de Transport București (RATB) catre Societatea de Transport București, asta dupa ce la inceputul anului s-a decis ca RATB sa fie transformata in STB. De asemenea,consilierii au decis ca elevii orfani sa aiba gratuitate la transportul public,…