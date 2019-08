Primaria Capitalei anunta ca investitia pentru parcarea de tip park&ride de la intersectia Pantelimon-Vergului respecta legislatia in vigoare, atat in ceea ce priveste standardele tehnice, cat si costurile, iar obiectivul nu include doar locuri de parcare, ci si alte elemente, precum un nod intermodal, peroane, sala de asteptare si un pasaj pietonal.



Precizarile au fost facute dupa ce presedintele USR Bucuresti, Roxana Wring, a aratat ca in conditiile in care costul total al acestui obiectiv este de 21 de milioane de euro, pentru realizarea unui loc de parcare ar fi necesara o suma…