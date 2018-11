PMB ii asigura pe bucuresteni ca nu vor plati majorari de pret la gigacalorie

Stiri pe aceeasi tema

- Bucureștenii nu vor plati majorari de preț la Gigacalorie, anunța Primaria Muncipiului București prin intermediul unui comunicat de casa. Precizarile vin ca urmare a materialelor de presa care anunța, in mod eronat, o apropiata majorare a facturilor populației la incalzire, ca urmare a unei viitoare…

- Primaria Municipiului Bucuresti isi propune sa achizitioneze 50 de senzori seismici performanti, a anunțat primarul Capitalei, Gabriela Firea, precizand ca banii sunt redistribuiti de la proiectul de consolidarea a cladirilor, pentru ca nu toti proprietarii si-au dat acordul.“Nu se taie de…

- Consiliul General al Capitalei a respins proiectul de hotarare prin care Primaria ar fi decontat combustibilul folosit de cetateni pana la valoarea de 500 de lei pe luna daca mai multe persoane merg in comun cu un autoturism, scrie Ziare.com .

- Primarul general, Gabriela Firea, a declarat joi, in debutul sedintei Consiliului General al Capitalei, ca respinge varianta acordarii unor plati compensatorii pentru angajatii celor patru administratii care ar...

- Politistii Brigazii Rutiere a Capitalei a demarat, joi, o actiune de informarea a soferilor cu privire la obligatiile pe care le au in momentul in care observa ca intersectia este blocata.

- CHIȘINAU, 18 sept — Sputnik. Guvernul va avea doi miniștri noi. În cadrul briefingului saptamânal al Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc a anunțat ca Silvia Radu și Nicolae Ciubuc vor fi noi membri ai cabinetului de miniștri. Fostul primar general interimar al Capitalei va…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, vicepreședinte național al PSD, revine in prim-plan cu noi precizari cu privire la ceea ce se intampla in partid. Firea susține ca nu e in fruntea nici undei razmerițe și nu a facut nici un armistițiu sau pact de coabitare cu Liviu Dragnea. Ea susține…

- Prima parcare de tip Park & Ride, care este situata langa stația de metrou Straulești din nordul Capitalei, a fost terminata și va fi livrata companiei Metrorex imediat ce vor fi montate aparatele de taxat.