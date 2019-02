PMB: Elevii care invata in Capitala vor circula gratuit, de luni, cu transportul in comun

Stiri pe aceeasi tema

- Peste doar cateva zile, Societatea de Transport Public Bucuresti va incepe emiterea/ incarcarea de abonamente gratuite pentru elevii care invata in Capitala. Mai exact, eliberarea abonamentelor reduse 100% se va face incepand data de 11 februarie 2019, la centrele emitente din Capitala. Scolarii sau…

- Defectele aparute la noile autobuze achizitionate de la firma Otokar sunt minore din punct de vedere tehnic si au fost remediate in cel mult 24 de ore, a declarat, intr-un interviu acordat de directorul general al...

- Zeci de mii de elevi din Capitala vor circula, incepand cu mijlocul acestei luni, gratuit. De asemenea, conform directorului general al Societații de Transport București (STB), de aceeași masura vor beneficia și pensionarii.

- Atat Metrorex, cat si Societatea de Transport Bucuresti (STB, fosta RATB) au anuntat ca in noaptea de Revelion, tranportul public va circula. Metroul va merge la intervale de 20 de minute dupa ora 1, iar tramvaiul 41 va circula la intervale de 30 de minute.

- Veste buna pentru elevi. Incepand cu data de 1 Ianuarie 2019 vor circula gratuit cu mijloacele de transport in comun din Targu Jiu. Consilierii locali au votat amendamentul cu unanimitate de voturi. Astfel, elevii din clasele I-VIII, inclusiv cea pregatiroare nu vor mai fi nevoiți sa-și cumpere bilete…

- Elevii din Targu Jiu, din clasele 0-VIII vor circula gratuit cu mijloacele de transport in comun ale societatii Transloc. Este vorba de troleibuze, microbuze si autobuze. S-a intamplat de mai multe ori in ultimii ani ca elevii sa fie dati ...

- Primarul din Targu Jiu, Marcel Romanescu, anunța ca de la 1 ianuarie elevii din clasele 0-VIII vor circula gratuit cu mijloacele de transport in comun. "Așa cum am promis, pentru a evita situațiile neplacute din trecut, atunci cand...

- Aglomeratie mare in statiile de asteptare din Capitala, in orele de varf. Pasagerii continua sa isi puna viata in pericol, atunci cand aleg sa urce in microbuzele pline pana la refuz.