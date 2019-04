PMB: Eco-voucherele acordate in schimbul autovehiculelor uzate vor intra in curand in posesia beneficiarilor

Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Municipiului Bucuresti anunta ca va semna in curand contractul cu operatorul economic care a castigat licitatia privind tiparirea eco-voucherelor aferente „Programului de stimulare a eliminarii din traficul bucurestean a autovehiculelor cu grad ridicat de poluare”, contratul aflandu-se pe circuitul…

- FOTO – Arhiva Ministrul Mediului, vicepremierul Gratiela Gavrilescu, a anuntat, luni, la Craiova, ca Programul „Rabla 2019” va demara pana pe 5 aprilie, iar Guvernul si-a propus sa aloce, la fel ca si anul trecut, fonduri pentru un numar de pana la 50.000 de vouchere, transmite Agerpres. „Stiu ca dumneavoastra,…

- CFR Calatori informeaza ca biletele de calatorie gratuita acordate beneficiarilor Legii nr. 448/2006 emise pentru anul 2018, conform prevederilor HG nr. 1017/2018, sunt valabile pentru calatoria pana la data de 31.01.2019 inclusiv. Incepand cu data de 01.01.2019, pentru calatoria gratuita a beneficiarilor…

- Vouchere de vacanța 2019. Din ianuarie 2019, voucherele de vacanța sunt acordate in baza Legii nr. 165/2018. Acordarea voucherelor de vacanța elimina posibilitatea pentru salariați de a beneficia, in cursul unui an fiscal, și de prima de vacanța sau de bilete de odihna. VOUCHERE DE VACANTA 2019.…

- MAE anunța ca, de la 3 februarie, transportatorii care tranziteaza Ungaria vor fi obligați sa introduca noi informații în sistemul de colectare a taxelor de drum HU-GO, precum marca autovehicului, certificatul de înmatriculare și anul fabricației, pentru verificarea încadrarii în…

- „Noi vom bugeta pentru anul viitor in continuare programul Prima casa, pentru ca a fost foarte util in economie. Nu stiu exact acum suma, dar in ianuarie o sa vedeti exact cu cat anume vom bugeta”, a spus Eugen Teodorovici. Intrebat daca va fi un plafon de varsta sau de venit, seful de la Finante…

