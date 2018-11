PMB: Demersul companiei UTI este o forma clara de santaj

Stiri pe aceeasi tema

- "Referitor la scrisoarea deschisa pe care UTI a difuzat-o in spatiul public si in care se aduc acuzatii Primariei Municipiului Bucuresti cu privire la managementul Arenei Nationale, facem urmatoarele precizari: demersul companiei UTI este o forma clara de santaj, intrucat nu pot coexista, in cadrul…

- Primaria Capitalei a calificat, sambata, demersul firmei UTI cu privire la Arena Nationala drept "o forma clara de santaj", municipalitatea sustinand ca, de aceasta data, compania "isi asuma direct...

- Dupa ce Gabriela Firea, primarul Bucureștiului, a fost acuzata ca a lasat intenționat Arena Naționala sa se degradeze și a cheltuit 6 milioane de euro pentru reparații, Primaria a reacționat. Primaria București a trimis un comunicat in care raspunde scrisorii UTI, deținatorul anterior al contractului…

- Primaria Capitalei a instalat, in doar cinci ore, 10.000 de paturi de campanie si saci de dormit; DGAMSB a pregatit aproape 2.000 de portii de hrana iar Politia Locala a asigurat mentinerea ordinii publiceIn cadrul exercitiului "seism 2018", pe parcursul noptii trecute, peste 500 de angajati…

- Compania TAROM va incheia sezonul de vara pe plus in conditiile in care pierderea companiei s-a redus cu aproximativ 40% fata de aceeasi perioada a anului trecut, in timp ce veniturile au crescut cu peste 25%, potrivit datelor transmise de companie la solicitarea AGERPRES . “Trei luni consecutive pe…

- Compania romaneasca Pegas va oferi Primariei Capitalei datele stranse prin aplicatia de bike sharing Aperider, care arata in ce zone este nevoie de piste pentru biciclete, astfel incat sa grabeasca procesul de planificare al acestei infrastructuri.

- Avand in vedere ca in aceste zile, o serie de personaje gasesc de cuviinta sa ia o asa-zisa atitudine legata de activitatea Primarului General si a Primariei Capitalei, referitoare la subventiile acordate RADET si RATB, Primarul General, Gabriela Firea ii asigura pe bucuresteni ca aceste masuri sociale,…