- Vasluiul inregistreaza ponderea cea mai mare de salariați din sectorul public in totalul de angajați, respectiv 13,63%. Locurile doi și trei din clasament sunt ocupate, la distanța de doua procente, de județele Botoșani (cu 11,59%) și Bacau (cu 11,34%). Unul din opt angajați vasluieni, din totalul…

- In perioada 01.12.2017 - 06.01.2018 , ITM Cluj a desfasurat, in cadrul unei campanii organizate la nivel national, actiuni de verificare a respectarii prevederilor legale privind securitatea si sanatatea in munca la desfasurarea activitatilor cu articole pirotehnice. Obiectivul Campaniei Identificarea…

- "Am vazut raspunsul pe care l-a dat Excelenta Sa Doamna Michele Ramis, Ambasadoarea Frantei la Bucuresti, initiativei autoritatilor romane de a-i pune la dispozitie traducerea, in limba engleza, a amendamentelor la legile justitiei, pentru o mai buna informare si am ramas stupefiat de lipsa crasa…

- Anul 2018 ofera zimnicenilor posibilitatea de a candida pentru ocuparea celor trei posturi scoase la concurs de catre Primaria orașului Zimnicea. E vorba de un post vacant de șef al Serviciului public de administrare a domeniului public si privat, serviciu subordonat, cu personalitate juridica, de un…

- Zeci de percheziții au avut loc, joi, in județele Bistrița-Nasaud și Mureș, dar și in Capitala, la instituții publice, precum și domiciliile unor persoane, intr-un dosar penal privind fapte de corupție. Potrivit unui comunicat al Direcției Generale Anticorupție, in acest caz sunt implicați angajați…

- Politia Romana a efectuat, in ultimele doua saptamani, peste 200 de perchezitii pentru destructurarea unor grupari de criminalitate organizata, fiind ridicate si indisponibilizate droguri, bani, echipamente IT si alte bunuri folosite sau provenite din activitatea infractionala. Potrivit unui…

- In perioada sezonului rece, cu precadere in preajma sarbatorilor de iarna, se organizeaza activitati si evenimente cultural-artistice si recreative (spectacole, baluri, petreceri, intruniri, concerte, targuri, balciuri, jocuri de artificii sau spectacole pirotehnice, alimentatie publica, patinoare,…

- Proiectul a fost adoptat in noiembrie de Camera Deputatilor, in calitate de for decizional. Proiectul reglementeaza unele instrumente care trebuie sa asigure prevenirea savarsirii de contraventii. 'In acest sens, autoritatile/ institutiile publice cu atributii de control, constatare si sanctionare…

- Un barbat, cautat de autoritatile franceze pentru infractiuni de furt, a fost identificat de politisti calaraseni. La 20 decembrie, politistii din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale, cu sprijinul oamenilor legii din Bucuresti, au pus in aplicare un mandat european de arestare emis de autoritatile…

- Polițiștii covasneni continua sa acționeze pentru prevenirea și combaterea faptelor ilicite și menținerea climatului de siguranța publica. In aceasta perioada, premergatoare sarbatorilor de iarna, polițiștii intensifica activitațile pentru verificarea respectarii prevederilor legale care reglementeaza…

- Politistii si procurorii au efectuat miercuri 44 de perchezitii in judetele Gorj, Hunedoara si in municipiul Bucuresti la persoane banuite de trafic de droguri. "Miercuri, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Biroul Teritorial Gorj…

- Cel mai mare distribuitor local de echipamente de ilu­minat, Elbi Electric & Lighting, a vandut in primele 11 luni din 2017 produse de iluminat in valoare de 48,8 milioane de euro, cu 9% mai mult decat in aceeasi perioada a anului trecut. „In privinta cresterii pe care Elbi si-o propune…

- Comercializarea porcilor vii din gospodariile populatiei in targurile si oboarele autorizate sanitar-veterinar ca si miscarea porcilor de la exploatatiile nonprofesionale catre abator este permisa cu respectarea legislatiei sanitare veterinare. Miscarea porcilor vii catre abator, atunci cand trec printr-un…

- In perioada 12.12. – 15.12.2017, polițiști din cadrul Serviciului de Ordine Publica - Biroul combaterea delictelor silvice, impreuna cu jandarmi și reprezentanți din cadrul Garzii Forestiere Cluj, au acționat in incinta supermarketurilor care comercializeaza pomi de Craciun care provin din import precum…

- Polițiști din Capitala efectueaza miercuri, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 2, 43 de percheziții domiciliare in București și pe raza județelor Ilfov, Buzau, Dambovița și Cluj, intr-un dosar de contrabanda cu țigarete și articole pirotehnice, fiind puse in aplicare 42…

- In perioada 10 — 13 octombrie 2017, Corpul de Control al Ministerului Sanatații a efectuat o acțiune de control la Institutul de Pneumoftiziologie "Marius Nasta" București. Perioada controlata a fost cuprinsa intre 1 ianuarie 2015 și data efectuarii controlului, informeaza MS, intr-un comunicat transmis…

- Presedintele Curtii Constitutionale a Romaniei, Valer Dorneanu, a declarat vineri ca la baza reformei statului si a intregii societati romanesti stau legile adoptate in spiritul si cu respectarea prevederilor Constitutiei.Citeste si: Ministerul de Finante vrea pedepse DURE pentru datornicii…

- Transportatorii rutieri din intreaga țara, au fost verificați de inspectorii ITM pentru a se verifica modul in care respecta prevederile legale referitoare la incheierea și executarea contractelor individuale de munca, a timpului de munca de odihna a conducatorilor auto, a legislației și a directivelor…

- Specialiștii Directiei de Sanatate Publica (DSP) Vrancea continua monitorizarea cazurilor de infectii respiratorii si pneumonii. Pe parcursul saptamanii trecute, la nivelul județului nu a fost inregistrat nici un caz de gripa. DSP Vrancea a inregistrat insa 1259 de cazuri de infecții respiratorii, 51…

- Polițist din Suceava, atacat cu sabia de un interlop. Un agent al Serviciului de Acțiuni Speciale Suceava e in stare grava la spital, dupa ce a fost lovit cu o sabie de un interlop din Radauți. UPDATE 9:10: Barbatul care l-a ranit cu o sabie pe polițstul Dan Ciprian Sfichi in timp ce se afla in misiune…

- Sectorul alimentar, cel mai vulnerabil/ Peste 900 de amenzi date de Protectia Consumatorului in primele noua luni din 2017 in Economie / 1.240 de actiuni de control au desfasurat comisarii din cadrul Comisariatului Judetean pentru Protectia Consumatorilor Teleorman, in primele noua luni ale anului…

- Conflict intre Gabriela Firea și Mihai Tudose din cauza targului din Piața Victoriei. Premierul este acuzat ca a declanșat tensiuni in PSD, dupa ce a criticat decizia municipalitații de a amplasa un targ de Craciun in zona din fața Guvernului in care oamenii se aduna sa protesteze. Scandalul a izbucnit…

- Guvernul a adoptat, in ședința de astazi, proiectul de lege privind statutul inspectorului de munca. Acest document reglementeaza drepturile, indatoririle specifice și incompatibilitațile funcționarilor publici numiți in funcția publica de inspector de munca. Printre altele, inspectorii de munca vor…

- An de an, pe 30 noiembrie, in seara de Sfantul Andrei, in centrul Campinei avea loc tradiționalul concert de colinde susținut de micii artiști de la Clubul Copiilor. Apoi, se aprindea oficial iluminatul public de sarbatori, spre bucuria copiilor mai mici sau mai mari. Ei bine, se pare ca anul acesta…

- Medicii legiști au incheiat autopsia in cazul morții Stelei Popescu și au ajuns la concluzia ca actrița a murit in urma unui atac cerebral vascular. Totodata, specialiștii au concluzionat ca nu exista semne de leziuni externe pe trupul actriței, informeaza Antena3.Stela Popescu a fost gasita…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, și omologul sau din Republica Moldova, Vladimir Cebotari, au semnat joi, la București, un protocol de colaborare in domeniul probațiunii. Semnarea documentului a avut loc în contextul unui eveniment intitulat "Forumul România — Republica…

- Orasul are beculete de sarbatori, dar nu are iluminat stradal. Contractul pentru administrare acestui serviciu a expirat acum doua luni. Noaptea, luminile se aprind, dar nu peste tot. Sunt zeci de strazi unde...

- Contractul lui Mircea Lucescu a fost facut public de presa din Turcia. Tehnicianul in varsta de 72 de ani are un salariu anual de 3,5 milioane de euro, dar interesant este faptul ca federatia il poate demite oricand, fara sa-i plateasca despagubiri, scrie Mediafax.Daca ar fi reusit sa se califice ...

- Serviciul Public de Asistenta Sociala Constanta a atribuit recent un contract de achizitie a doua autoutilitare pentru transport marfa si persoane. Potrivit licitatiapublica.ro, contractul prevede achizitia a doua autoutilitare pentru transport marfa si persoane in sistem de leasing operational,necesare…

- Potrivit Biroului de presa al Inspectoratului General al Politiei Romane (IGPR) cea de-a cincea intalnire task-force Romania-Italia, in cadrul Protocolului de Colaborare intre Departamentul Sigurantei Publice al Ministerului de Interne a Republicii Italiene si IGPR a fost organizata, marti, la Bucuresti.…

- Primaria Brasov a incheiat un contract temporar, pentru ridicarea mașinilor abandonate pe domeniul public al municipiului. Contractul, cu o valoare de 100.000 de lei, va fi valabil doar pentru cateva luni, pentru ca se doreste incheierea unui alt document, valabil patru ani, pentru care va fi lansata…

- O societate comerciala din București face bani pe spatele timișorenilor cu automate pe care le-a amplasat prin urbe, pentru care nu platește nici o taxa. Pana acum, polițiștii locali i-au sancționat de mai multe ori pe reprezentanții societații care are aparate de plata de tip paypoint prin oraș și…

- Primarul municipiului Galați, Ionuț Pucheanu, iși cere scuze public medicilor de la Spitalul de Psihiatrie din Galați carora primaria le-a repartizat apartamente de serviciu pline de gunoaie, cu pereți scorojiți, cu țevi ruginite și geamuri sparte și anunța demiterea șefei Serviciului de Fond Locativ.…

- Luna trecuta, contractele de intreținere a iluminatului public și pentru luminițele de sarbatori din Timișoara au expirat. Este vorba despre un serviciu public important, care nici pana acum nu funcționa cine știe cat de satisfacator. Fiecare timișorean cunoaște cel puțin o situație in care becul de…

- Luni 06 noiembrie 2017 Ateneul Român a gzduit prima ediie a Galei Asociaiei Municipiilor din România. Desfurat sub Înaltul Patronaj al Preedintelui României domnul Klaus Iohannis evenimentul ia propus premierea performanei în 10 domenii de interes pentru administraia local e...

- Protestul organizat in București impotriva proiectului de modificare a Legilor Justiției s-a incheiat in jurul orei 22,10, cand ultimele grupuri de manifestanți au sa parasit Piața Constituției. Mai multe imagini pe AGERPRES FOTO *Proteste în țara fața de proiectul…

- „Noul statut ofera puteri discretionare politistilor care vor avea dreptul sa legitimeze si sa conduca la sediul politiei orice persoana, nu doar pe acelea care sunt suspectate de savarsirea unor fapte ilegale. Cateva dintre modificari stabilesc contraventii si infractiuni pentru situatii care in mod…

- Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Constanta a atribuit recent un contract de furnizare sistem analitic pentru determinarea reziduurilor de pesticide din alimente de origine nonanimala.Conform licitatiapublica.ro, locul principal de livrare este D.S.V.S.A. Constanta, Soseaua…

- CJ Prahova a anuntat finalizarea lucrarilor pentru introducerea iluminatului public stradal pe DJ 102, pe zona cuprinsa intre Spitalul Judetean si sensul giratoriu suspendat. Lucrarile s-au derulat pe o perioada de 4 luni. Contractul a fost semnat la mijlocul lunii si are o valoare,…

- Autoritatea Navala Romana a atribuit un contract societatii SC Am Project Design amp; Consulting SRL, in valoare de 1.984.500 lei. Denumirea contract: studiu de fundamentare a conceptului de tip Coridor RIS prin stabilirea si demonstrarea impactului acestuia asupra infrastructurii nationale RIS din…

- „In perioada 28 august - 6 octombrie 2017 s-a desfasurat o actiune tematica de verificare a respectarii prevederilor legale privind modalitatile sau mijloacele de desfasurare a activitatilor de publicitate a operatorilor financiari bancari”, se arata intr-un comunicat transmis luni de ANPC.…

- Guvernul a facut ultimul pas legislativ pentru punerea in aplicare a noilor reguli pentru angajatori si sanctiuni pentru munca „la negru” si „la gri”, care au fost reglementate inca din luna august, dar care nu s-au putut opera inca, fiindca nu au fost transpuse in legislatia care reglementeaza registrul…

- Autoritatea Navala Romana a atribuit recent un contract de servicii de ldquo;Comunicatii date, voce fixa de tip IP, videoconferinta" cu atribuirea contractelor subsecvente. Potrivit licitatiapublica.ro, locul principal de prestare il reprezinta Autoritatea Navala Romana si Capitaniile Zonale Constanta,Galati,…

- Prefectul Ioan Mihaiu le-a dat tema de casa consilierilor sai sa vada in ce masura greva de la OTL respecta prevederile legale. Prefectul admite ca il surprinde amploarea grevei si consecintele sale asupra orasului, dar subliniaza ca poate interveni doar in limita prerogativelor sale legale.…

- 36 de percheziții au avut loc miercuri dimineața in județele Arad, Arges, Prahova, Giurgiu, Sibiu, Iași, Ialomița, Bacau, Vaslui și Valcea și in municipiul București la sediile unor societați comerciale banuite de evaziune fiscala și spalare a banilor, dar și la locuințele unor persoane. Din cercetari…

- Different City-Smart City. Dezbatere Naționala 2017-2020 - evenimentul care reunește primari, city manageri, specialiști în administrație cu experți în soluții pentru o administrare moderna a orașelor - se va desfașura saptamâna viitoare, pe 24 și 25 octombrie la București,…

- Miercuri, politistii din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale l-au identificat pe Marian Claudiu Baltac, de 39 de ani, din municipiul Pitesti, urmarit la nivel national si international, pe numele caruia Tribunalul Teleorman a emis un mandat de executare a pedepsei cu inchisoarea, fiind condamnat…

- Contractul pentru servicii de asistenta tehnica si siguranta tragerilor in poligonul Capu Midia a fost atribuit de Unitatea Militara 02494 unei companii din Bucuresti. Potrivit anuntului de atribuire, publicat pe licitatiapublica.ro, contractul are ca scop achizitionarea de servicii de asistenta tehnica…

- Liga Profesionista de Fotbal anunta pe aceasta cale ca in ziua de 6 octombrie 2017 a expirat termenul pentru depunerea candidaturilor la functia de presedinte al LPF pentru mandatul 2017-2022. "Va informam ca actualul presedinte al LPF, Gino Iorgulescu, si-a depus candidatura, indeplinind…