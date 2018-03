Stiri pe aceeasi tema

- Clubul Sportiv al Armatei Steaua București va plati 53.000 de euro pentru a inchiria Arena Naționala la meciul de pe 14 aprilie cu Academia Rapid. CSA a emis un comunicat de presa prin care a explicat de unde provin banii cu care va achita factura catre Primaria Capitalei. ...

- Derby-ul Ligii a IV-a CSA Steaua - Academia Rapid va avea loc unde și-au dorit numeroșii fani ai celor doua echipe. “Pohta” lor, vorba lui Gigi Becali, a fost indeplinita, in ciuda faptului ca inchirierea Arenei Naționale, pentru ca despre ea este vorba, va costa undeva la 25.000 de euro. Și asta doar…

- Derbiul Ligii a IV-a, dintre CSA Steaua si Academia Rapid, va avea loc pe Arena Nationala, a anuntat comandatul clubului militar, Cristian Petrea."Dupa discutia cu suporterii, am luat decizia de a disputa meciul pe Arena Nationala. Contractul de inchiriere ar urma sa ajunga la 50-53.000 de…

- Derby-ul dintre CSA Steaua Bucuresti si Academia Rapid, din etapa a XXIII-a a Ligii a IV-a a Asociatiei Municipale de Fotbal Bucuresti, se va disputa la 14 aprilie, de la ora 20:00, pe Arena Nationala din Capitala, potrivit unui comunicat postat pe site-ul clubului militar.

- Gica Hagi, decis sa plece din Romania: ”Vreau sa antrenez un club mare, sa castig in Europa!”. Gica Hagi a anunțat din nou ca este pe punctul de a pleca din Romania, daca i se ofera șansa de a pregati un club puternic din Europa ”Vreau sa antrenez un club mare, sa castig in Europa. Si, a doua dorinta,…

- Anghel Iordanescu saluta implicarea lui Marius Lacatuș, Daniel Niculae și Daniel Pancu in proiectele CSA Steaua și Academia Rapid ...despre CSA Steaua și relația cu Lacatuș: "N-am știut ca se joaca meciul asta, Dinamo - Steaua, din Liga a 4-a. Aș fi mers sa il vad. Am ramas intr-o relație extraordinara…

- Consilierii generali ai Capitalei vor supune votului, miercuri, un proiect de hotarare privind aprobarea semnarii acordului de cooperare intre Bucuresti, Blaj si Federatia Romana de Volei pentru organizarea Turnelului Final Four al Ligii Campionilor, care va avea loc in perioada 5-6 mai. Potrivit acordului,…

- Academia Rapid are inca emoții cu privire la promovarea in Liga a 3-a. Emoțiile nu sunt date doar de disputa cu Steaua, ci sunt și de ordin juridic. Clubul nou inființat nu are inca perosnalitat juridica, așa ca nu poate promova. Antrenorul Rapidului, Constantin Schumacher, a dat aisgurari ca in maximum…

- Derby-ul Ligii a 4-a dintre CSA Steaua si Academia Rapid, programat in etapa a 23-a, se va juca pe terenul celor de la Concordia Chiajna. Partida va avea loc pe 13 sau 14 aprilie, data exacta urmand a fi stabilita ulterior.

- Partida dintre CSA Steaua și Academica Rapid, din returul sezonului regulat al Ligii a 4-a București, se va disputa pe stadionul din Chiajna. Meciul din tur dintre Steaua și Rapid, incheiat la egalitate, scor 1-1, a starnit orgolii nebanuite. Cei 11.000 de oameni prezenți in tribunele stadionului Giulești…

- "2 etape suspendare si o mie si ceva de euro amenda Petrescu pentru ca a injurat arbitrii de mama, de gura si de morti in fata camerelor de filmat. Pacat ca nu se poate apela decizia, poate era mai corect un avertisment sau, eventual, un bonus. Plus rejucarea meciului cu Steaua. Astfel, impulsionati…

- Academia Rapid se lupta cu CSA Steaua și AS Tricolor pentru promovarea in Liga a 3-a, insa cel mai greu meci pentru giuleșteni va fi astazi.Oficialii alb-vișiniilor se vor prezenta astazi in fața comisiilor AMFB, de la ora 14:30, pentru a da explicații in cazul folosirii pe fals a jucatorului…

- Programul partidelor care se vor desfasura in etapele 3, 4 si 5 ale play-off-ului si play-out-ului Ligii I:ETAPA A 3-A Vineri, 30 martieOra 18.00 Concordia - FC BotosaniOra 20.45 Dinamo - JuventusSambata, 31 martieOra 18.00 FC Voluntari - Gaz MetanOra…

- Primaria Capitalei ia in calcul foarte serios posibilitatea inchiderii școlilor din Bucuresti joi si vineri, din cauza zapezii. Primaria Capitalei analizeaza daca va fi cazul sa ia aceasta decizie si a cerut toate datele de la meteorologi pentru a vedea cat de grava va fi situatia din punct de vedere…

- FC VIITORUL continua sa emita abonamente promotionale pentru Play OFF ul Ligii I Betano. Avand in vedere ca au ramas doar patru partide pe teren propriu pana la finalul campionatului, clubul campion al Romaniei a redus preturile abonamentelor, astfel: 120 lei Tribuna I,100 lei Tribuna a II a, 40 lei…

- Temperaturile negative și ninsorile din ultimele zile i-au determinat pe reprezentanții Asociației Municipale de Fotbal București sa ia o decizie de ultim moment. Etapa a 18-a din Liga 4-a București, care urma sa se dispute marți și miercuri, nu va mai avea loc, aceasta fiind reprogramata pentru 3-4…

- Care e stadiul lucrarilor pentru Euro 2020: ”Suntem in grafic cu tot!”. ”Arena Naționala” trebuie reabilitata, celelalte stadioane sunt in stadiu de proiect. Romania a primit de patru ani vestea ca va organiza patru meciuri de la Euro 2020, dar n-a mișcat un deget. Noile stadioane sunt doar la stadiu…

- Juniorul Radu Dragușin, la Juventus Torino. Campioana Italiei a ajuns la un acord u clubul bucurestean Regal Atletico Madrid pentru transferul capitanului selecționatei Under 16. “Am fost marti la jocul Romaniei cu Italia (n.r. nationalele U16 contra U15, scor 1-0 pentru romani) si am discutat si cu…

- Moartea fostului mare portar al Stelei, Ion "Țop" Voinescu, naște un nou scandal intre FCSB și CSA Steaua. Jucatorii lui FCSB au purtat banderole negre in memoria fostului portar la meciul cu Viitorul, din play-off-ul Ligii 1, in timp ce CSA Steaua n-a facut-o ieri la meciul din al patrulea eșalon cu…

- Ce a facut Steaua in Liga a 4-a. Echipa pregatita de Ion Ion si de Marius Lacatus a inceput tare anul 2018, victorie la scor in meciul cu Venus, scor 9-0. Alin Predescu a bifat un hattrick, Rasdan si Camara si-au trecut in cont o ”dubla”, in timp ce Valcea si Batfoi au completat lista marcatorilor.…

- Academia Rapid a inceput furtunos a doua parte a sezonului din Liga 4-a.Rapidiștii s-au impus cu 10-2 pe terenul lui CS Progresul 2005, transmițand un mesaj clar rivalei Steaua. Daniel Niculae, de 5 ori, Stancu, de doua ori, Goge, Vlada și Pancu au fost marcatorii giuleștenilor. Grație victoriei, Academia…

- Specialistii romani si straini isi concentreaza atentia asupra obiectivelor strategice ale departamentului de HR in dezvoltarea regionala, dar si pe atributiile interne ale acestuia care ajuta la indeplinirea scopurilor strategice ale companiei. Principalele subiecte abordate in cadrul evenimentului…

- Ovidiu Burca, președintele Academiei Rapid, il acuza pe Horia Manoliu de la AFC Rapid și spune ca din cauza acestuia Academia Rapid nu poate obține personalitate juridica. Fostul fotbalist al Rapidului a povestit o intamplare dinaintea meciului din turul Ligii a 4-a dintre giuleșteni și CSA Steaua,…

- Caștigatoarea Ligii a 4-a din București va juca la barajul pentru Liga a 3-a cu invingatoarea din al patrulea eșalon din Giurgiu. Astfel, in Capitala bataia se da intre CSA Steaua, AS Tricolor și Academia Rapid. Una dintre aceste echipe ar putea intalni pe CSM Dunarea Giurgiu sau pe Argeșul Mihailești,…

- FC Viitorul aduce la cunostinta mai multe informatii importante sustinatorilor si spectatorilor care doresc sa isi achizitioneze un abonament promotional in stadionul central din Complexul Academiei de Fotbal Gheorghe Hagi, de la Ovidiu, pentru a viziona meciurile oficiale de fotbal din cadrul turneului…

- Numirea lui Florin Bratu in functia de antrenor principal la Dinamo nu a dezamorsat situatia tensionata din „Stefan cel Mare”, mai ales dupa ce echipa a pierdut calificarea in play-off cu Vasile Miriuta in frunte. Antrenorul nu a cedat, iar in aceasta dimineata si-a cerut drepturile in birourile…

- Sambata, 24 februarie, incepand cu ora 14.00, Suporter Spirit Club Farul Constanta echipa de fotbal clasata pe locul doi in seria secunda a Ligii a 3 a va juca un meci amical in compania echipei Academia Rapid locul trei in Liga a 4 a Bucuresti .Partida se va disputa pe Stadionul ldquo;Portul" din Constanta,…

- Dinamo a anunțat ca la meciul cu Steaua au fost 32.377 de spectatori, in timp de oficialii Arenei Naționale susțin ca au fost doar 24.726 de fani. Dinamo și Steaua nu lupta doar pentru puncte, ci și pentru supremație in ceea ce privește numarul fanilor de la meciurile de pe teren propriu. La Derby-ul…

- Antrenorul echipei Viitorul, Gheorghe Hagi, a spus ziaristilor italieni inainte de meciul cu Lazio, ca FCSB este o formatie aproape la fel de experimentata ca si una din Italia, considerand ca aceasta este capabila de orice rezultat. Hagi a precizat ca echipele de club reprezinta Romania in competitiile…

- Gigi Becali susține ca George Copos investește, deocamdata neoficial, la Rapid și il va ajuta sa o blocheze pe CSA Steaua in cursa pentru promovarea in Liga 3. INCREDIBIL. Ce s-a intamplat cu portretul lui Gigi Becali pictat pe peretii manastirii de la Maglavit FOTO "Borcea se intoarce…

- Gigi Becali a facut o dezvaluire extrem de interesanta. Finantatorul FCSB-ului a spus ca a fost sunat intr-o noapte de fostul patron de la Rapid, George Copos, care era impreuna cu doi oameni de la echip din Giulesti si cu primarul Sectorului 1, Dan Tudorache. Becali crede ca George Copos se implica…

- Uber introduce si in Romania posibilitatea de a vedea tariful exact al curselor de la bun inceput. Tariful afisat in aplicatie va include distanta pana la destinatie, timpul estimat pe baza valorilor istorice de trafic, tariful dinamic, atunci cand e cazul, si eventuale reduceri promotionale, anunta…

- Iuliu Mureșan, președintele celor de la CFR Cluj, este nemulțumit de injumatațirea punctelor și dorește schimbarea regulamentului Ligii 1. "Aceasta injumatațire a punctelor nu este corecta. De exemplu, daca acum s-ar termina campionatul, noi am avea un punct peste Steaua și doar patru peste Craiova,…

- Academia Rapid se antreneaza in Antalya pentru reluarea campionatului Ligii a 4-a, unde și-a pus la punct și cateva amicale interesante. Printre adversari se numara și Dnipro Dnipropetrovsk, formație ajunsa in Liga a 3-a ucraineana din cauza problemelor financiare. Partida dintre Academia Rapid și fosta…

- Preturile biletelor pentru partida FC Dinamo – FCSB:Peluza Catalin Hildan (Inel I + Inel II): 15 lei;Peluza Catalin Hildan (Inel III): 10 lei; Peluza FCSB (Inel I + Inel II): 15 lei;Peluza FCSB (Inel III): 10 lei;Tribuna II EST (sectoarele 112, 113,…

- Dan Petrescu l-a umilit pe Dumitru Stangaciu și a batjocorit memoria lui Didi Prodan. ”Bursucul”, caracter dificil. Dan Petrescu, cel care recent a implinit varsta de 50 de ani, este cunoscut ca un personaj vulcanic, cu un caracter dificil. Pana și colaboratorii cei mai apropiați lucreaza cu manuși…

- Finantatorul FCSB, Gigi Becali, a vorbit, joi, de un complot al ungurilor, prin care CFR Cluj sa ia campioantul in anul in care se implinesc 100 de ani de la Marea Unire. “Dar eu, Becali, am sa-i spulber”, a precizat omul de afaceri, conform News.ro . “Parerea mea ca nu intra (n.r. – Dinamo, in play-off).…

- Deea și Dinu Maxer știu foarte bine ca se fac bani frumoși la nunți și botezuri, astfel ca au facut programe speciale pentru a fi cat mai solicitați la astfel de evenimente. Tariful lor nu este deloc unul mic. Deea și Dinu Maxer, care și-au petrecut cea mai recenta vacanța in Maroc , formeaza un cuplu…

- Liga Profesionista de Fotbal (LPF) a anuntat, vineri, ca derbiul Dinamo – Steaua, din etapa a XXV-a a Ligii I, se va disputa in data de 18 februarie. Meciul va avea loc cu incepere de la ora 20.45, pe Arena Nationala.Programul celorlalte partide din etapa a XXV-a va fi anuntat la 29 ianuarie,…

- Florin Rasdan (22 de ani) este cel mai important transfer reușit de CSA Steaua in aceasta iarna. Fotbalistul a plecat de la Concordia Chiajna pentru a pune umarul la promovarea echipei armatei in Liga a 3-a. Mijlocașul nu crede ca a facut un pas inapoi și așteapta cu nerabdare duelurile cu Academia…

- Academia Rapid a pierdut definitiv dreptul de a deveni personalitate juridica dupa ce Tribunalul București a respins cererea giuleștenilor ca fiind "tardiv formulata". Judecatorii au luat aceasta decizie pentru ca Academia a depus cu intarziere de doua zile cererea la apel, dupa ce in toamna Judecatoria…

- Tariful de baza pentru chiria anuala a unui metru patrat de spațiu in Municipiul Chișinau in anul curent, stabilit in bugetul de stat pentru 2018, constituie 336,5 lei, fața de 322,6 lei in anul trecut. In Municipiul Balți, tariful este de 238,6 lei, cu 9,8 lei mai mult decit in anul trecut. In alte…

- Prim-vicepresedintele PNL, deputatul Raluca Turcan, spune ca liberalii sunt pregatiti sa-si asume raspunderea guvernamentala, chiar si intr-un guvern minoritar. "La consultarile de maine de la Cotroceni vom sustine urmatoarele: 1. Organizarea de alegeri anticipate, pentru ca romanii sa decida care…

- Impresarul Florin Manea, unul dintre "rivalii" agentului lui Nicolae Stanciu pe piata din Romania, considera ca mijlocasul lui Anderlecht nu inainteaza in cariera si din cauza sotiei lui Laurentiu Reghecampf. Fiul lui Nicolae Manea i-a reprezentat interesele lui Stanciu pana in…

- CSA Steaua s-a reunit azi. Echipa va merge in cantonament la Forban. Formația din Liga 4 care se vrea continuatoarea campioanei Europei din 1986 și-a reluat pregatirile pentru sezonul de primavara. CSA Steaua s-a reunit azi in Ghencea, dar in perioada 22 ianuarie – 4 februarie, formația armatei va merge…

- Tariful de utilizare a retelei de drumuri nationale din Romania rovinieta va creste pentru vehiculele pentru transportul de marfa mai grele de 3,5 tone categoriile C si D , urmand sa se majoreze cu cel putin 85 , reiese dintr un proiect normativ publicat de Ministerul Transporturilor citat de Romaniatv.net.…

- Florin Talpan cere recunoașterea dreptului CSA asupra palmaresului Stelei București. Succesul Armatei in acest nou litigiu i-ar transforma pe "caini" in singurii supraviețuitori ai Ligii 1 din 2002-2003, sezonul in care s-a rupt tradiția roș-albaștrilor. Becali a insistat și dupa ce a pierdut dreptul…

- Dupa o pauza de aproximativ 7 saptamani, CSM Bucuresti isi reia activitatea, avand ca principal obiectiv pentru urmatoarele luni calificarea la turneul Final 4 al Ligii Campionilor. Reunirea echipei va avea loc marti – 2 ianurie, cand a fost programat si un prim antrenament deschis al echipei. ”Tigroaicele”…

- Mii de vasluieni au iesit in centrul municipiului resedinta de judet pentru a marca intrarea in noul an. Organizarea autoritatilor locale din acest an a lasat mult de dorit, focul de artificii care a brazdat cerul timp de 10 minute, ramanand atractia noptii.