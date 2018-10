Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Interne (MAI) anunta ca Guvernul a aprobat o serie de modificari legislative pentru simplificarea procedurilor si reducerea termenelor pentru obtinerea pasaportului. Astfel, termenul de eliberare a pasapoartelor simple electronice se reduce la 15 zile lucratoare, in cazul cererilor…

- Primaria municipiului Constanta a lansat in dezbatere publica proiectul de hotarare privind aprobarea "Politicii de parcari a municipiului Constanta". In cadrul dezbaterii publice, in conformitate cu prevederile art. 7 al Legii nr. 52 2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, proiectul,…

- Directia Generala Antifrauda Fiscala (DGAF) din cadrul ANAF anunta ca in perioada urmatoare va intensifica controalele asupra transporturilor de masini second-hand, fiind verificate in amanunt si documentele de provenienta. In plus, vor fi verificate si tranzactiile in numerar aferente. "Orice…

- ANUNȚ CTP Cluj-Napoca: Pentru reducerea disconfortului creat publicului calator ca urmare a lucrarilor de reabilitare a tramei stradale de pe str Horea din com. Floresti, in perioada 02.09.2018 – 07.09.2018, linia M 24 va circula dus – intors pe str. Avram Iancu. Calatorii care utilizau statiile Horea…

- Vicepremierul Paul Stanescu a afirmat, la Casa Fotbalului, ca fotbalul ar trebui sa fie un serviciu public pentru populatie precum transportul, apa sau canalul. Conform unui studiu al FRF, fotbalul romanesc ar avea un impact estimat de 740 de milioane de euro, prin contributie la economia locala,…

- Administratia PSD-Firea revine pe ordinea de zi a CGMB cu proiectul privind preschimbarea autorizatiilor de taxi a caror valabilitate expira anterior datei de 29.02.2020, desi PNL a solicitat punerea in transparenta a proiectului, iar primaria condusa de dna Firea s-a facut ca uita sa publice proiectul…

- Vesti bune de la Banca Nationala a Romaniei. Guvernatorul Mugur Isarescu anunta ca preturile nu vor mai creste alarmant in perioada urmatoare, iar aceeasi situatie va fi si la inceputul anului...