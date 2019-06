Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general, Gabriela Firea, a anuntat marti seara ca a semnat protocoalele care vizeaza organizarea unor evenimente publice in Capitala de catre PSD, PNL si USR. "Legat de manifestatii, in primul rand, ca primar general, eu mi-as dori ca acelea care vor fi organizate la Bucuresti, in zilele urmatoare,…

- Primarul Capitalei a explicat ca in vremuri de ”restriște” este nevoita sa lase la o parte orgoliile și supararile politice și sa mearga acolo unde este nevoie pentru a rezolva problemele de la Primaria Capitalei. Firea a precizat ca lasa la o parte ”supararile” avute cu Liviu Dragnea pentru ca ”pun…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, arata ca tocmai s-a nascut primul copil al unui cuplu care a aplelat la programul ”O șansa pentru cuplurile infertile”.Citește și: Președintele Partidului Socialiștilor Europeni anunța INGHEȚAREA relațiilor cu PSD: AMENINȚA cu excluderea din PES S-a…

- Coral Impex SRL, firma din Ploiești care a caștigat licitația privind efectuarea activitaților de deratizare, dezinsecție și dezinfecție pe domeniul public al municipiului Timișoara, și-a prezentat, in aceasta seara, dotarile. Asta in condițiile in care reprezentanții societații incep treaba de maine.…

- Peste doar doua zile, in Timisoara va demara, dupa mult timp, prima campanie „pe bune” de deratizare si dezinsectie din oras. Primaria Timisoara a anuntat deja ca a semnat contractul cu firma Coral Impex din Ploiesti. The post Miercuri intra in vigoare contractul de deratizare si dezinsectie in Timisoara…

- Primaria Timisoara, in baza contractului incheiat cu S.C. CORAL IMPEX S.R.L. Ploiesti, anunța ca incepand cu data de 10 aprilie se vor executa servicii de deratizare si dezinsectie pe domeniul public al Municipiului Timisoara. Produsele utilizate sunt: K-OTHRINE PROFI EC 250 avand substanta activa…

- Primaria Municipiului Bucuresti anunta ca va semna in curand contractul cu operatorul economic care a castigat licitatia privind tiparirea eco-voucherelor aferente „Programului de stimulare a eliminarii din traficul bucurestean a autovehiculelor cu grad ridicat de poluare”, contratul aflandu-se pe circuitul…

- Fotbalistul echipei belgiene Standard Liege, Razvan Marin (22 de ani), a semnat, joi seara, un contract valabil 5 ani, incepand din vara, cu Ajax Amsterdam, anunta gruparea din prima liga olandeza pe site-ul sau oficial. "Ajax Amsterdam a ajuns la un acord cu Standard Liege privind transferul jucatorului…