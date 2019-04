Stiri pe aceeasi tema

- Cu o capacitate de 20.000 de locuri si o suprafata desfasurata de 60.000 de mp Primarul General, Gabriela Firea face anunțul mult așteptat: Bucurestiul va avea in sfarsit o Sala Polivalenta care va fi omologata la standarde internationale, pentru toate sporturile.Sala multifunctionala va avea o capacitate…

- Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB) a adoptat, luni, un proiect privind realizarea unei Sali Polivalente cu o capacitate de aproximativ 20.000 de locuri. Costul estimativ se ridica la 138 de milioane de euro, conform edilului Capitalei, Gabriela Firea. Durata de proiectare si executie…

- La propunerea Primarului General, Gabriela Firea, Consiliul General al Municipiului Bucuresti a aprobat o serie de proiecte de hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenti lucrarilor pentru 10 imobile incluse in Programul de Consolidare si aflate in diverse stadii de

- Primaria Capitalei cere iar transferul unor bunuri aflate in administrarea Ministerului Apelor și Padurilor, aflate in componența sau in apropierea salbei de lacuri formata de raul Colentina sau a cursului intravilan al raului Dambovița, precizand ca acesta au devenit adevarate depozite de gunoaie.In…

- Primaria Capitalei vrea sa confere titlul de cetațean de onoare al Capitalei cantareței de muzica populara, Irina Loghin, potrivit unui proiect aflat pe ordinea de zi a ședinței Consiliul General al Municipiului București de saptamana viitoare.Citește și: SURSE - Liviu Dragnea a pus pe JAR…

- Viceprimarul Capitalei, Aurelian Badulescu, a declarat miercuri seara, in cadrul unei emisiuni de la Romania TV, ca a mințit in declarațiile de la Parchetul General in legatura cu cele intamplate in timpul protestului din 10 august 2018. De altfel, in ședința PSD de miercuri s-a supus la vot retragerea…

- Proiectul PMB privind Pasajul „Doamna Ghica”: au fost aprobati indicatorii tehnico-economici La propunerea Primarului General, Gabriela Firea, s-au aprobat joi, 31 ianuarie, in sedinta CGMB, indicatorii tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii “Pasaj Doamna Ghica”. Primarul General, Gabriela…

- PRECIZARI: "Avand in vedere articolele de presa aparute in mediul online potrivit carora "Codrin Stefanescu se pregateste sa incaseze 4 milioane de euro de la Primaria Bucuresti pentru un teren luat ilegal de la stat", Primaria Municipiului Bucuresti face urmatoarele precizari: Declansarea procedurii…