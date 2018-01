Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul de buget al Capitalei prevede alocarea a aproximativ 10 milioane euro pentru consolidarea imobilelor cu risc seismic si a 47,5 milioane euro pentru construirea de locuinte, gradinite si sali de sport, informeaza, sambata, Primaria Municipiului Bucuresti.

- Proiectul de buget al Consiliului Judetean Suceava a fost prezentat, ieri, in conferinta de presa, de presedintele Gheorghe Flutur. Potrivit acestuia, suma prevazuta pentru cheltuieli este de 399,8 milioane de lei, iar veniturile prognozate a fi incasate sunt de 367 milioane de lei. Diferenta ...

- Proiectul de buget al Consiliului Judetean Suceava pentru 2018 prevede 367 de milioane de lei, la partea de venituri, și 399,8 milioane, la cea de cheltuieli. Anunțul a fost facut de președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur. El a afirmat ca diferența de 32,8 milioane de lei va fi acoperita…

- Proiectul a fost aprobat cu 37 de voturi pentru si 11 abtineri. Au votat pentru 24 de consilieri PSD, 6 consilieri PNL, 3 consilieri PMP si 4 consilieri ALDE. S-au abtinut 11 consilieri USR. "Propunem Consiliului General al Municipiului Bucuresti aprobarea unui Plan Urbanistic Zonal referitor…

- 57,4 milioane de euro din Fondul de Coeziune vor fi investiți in infrastructura de distribuție, gestiune și tratarea a apei din județul Caraș-Severin. "Uniunea Europeana, prin politica de coeziune, face investiții pentru ca fiecare cetațean sa aiba acces la apa curata și sanatoasa și, in același timp,…

- Consiliul Județean Suceava va imparți astazi celor 114 primarii o suma de 18,685 milioane de lei, din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale. Sumele catre primariile sucevene vor fi imparțite intr-o ședința extraordinara a deliberativului județean. Proiectul de…

- Borșa va avea o partie olimpica de schi. Investiție de zece milioane de euro. Proiectul construirii unei partii olimpice de schi care va fi cea mai lunga din Romania, a fost relansat de Primaria Borsa, fiind o investitie estimata la 10 milioane de euro. Pe partie vor putea fi organizate competitii nationale…

- Primarul Nicolae Robu a declarat vineri ca va sesiza Comisia Europeana in cazul in care Guvernul nu va aloca fondurile la care s-a obligat pentru programul Timisoara Capitala Culturala Europeana (TCCE) 2021. ''Nu s-a primit niciun ban de la Guvern pentru programul TCCE 2021. Guvernul Romaniei…

- West Summer University, proiectul initiat in 2012 de Organizatia Studentilor din Universitatea de Vest, va avea la dispozitie, in urmatorii trei ani, cate 700.000 de lei, ca urmare a unei finanțari prin proiectul Romania Secondary Education Project/ROSE.

- „Transport Urban Resita este un proiect al meu, pe care mi l-am dorit, l-am enuntat si in campania electorala, sa aduc transportul urban inapoi in Primarie, spune primarul Ioan Popa. A pornit in 23 decembrie 2017, am achizitionat – cu o finantare bancara de 7,4 milioane de lei – autobuze…

- "In ceea ce priveste Spitalul de copii Victor Gomoiu, se va derula un program dedicat imbunatatirii calitatii vietii copiilor cu boli rare (in valoare de aproape 3 milioane de euro). Spitalul Filantropia va beneficia de fonduri dedicate perfectionarii pentru gestionarea marilor urgente de sarcina…

- Parlamentul, reunit in sedinta comuna, a adoptat vineri cu 255 de voturi "pentru" si 95 de voturi "impotriva" legea bugetului de stat pentru anul 2018. Fata de proiectul aprobat initial de Guvern, Parlamentul a suplimentat bugetele mai multor institutii. Cea mai mare suma, 350 de…

- Consilierii generali au aprobat marti seara proiectele de hotarare privind majorarea capitalului social cu peste 272 de milioane de lei de la bugetul local la 18 dintre companiile municipale, banii urmand sa fie folositi pentru achizitionarea de diverse echipamente, mijloace de transport, autovehicule…

- Muzeul Gheorghe Tattarescu va fi restaurat si consolidat cu 17 milioane de lei de la bugetul local, potrivit unui proiect de hotarare aprobat, marti, in sedinta Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB), privind aprobarea studiului de fezabilitate. Lucrarile vor dura un an de la data transmiterii…

- Parcul Herastrau isi va schimba numele in Parcul Regele Mihai I, potrivit unui proiect de hotarare aprobat in sedinta Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB). Grupul USR s-a abtinut de la vot, motivand ca pentru acest proiect ar fi trebuit facuta o dezbatere publica sau macar sa fie cerut…

- Presedinte PNL Bucuresti, Cristian Busoi, a semnat urmatoarea declaratie de presa: ''Maiestria bugetarii pe care dna Firea o realizeaza prin ultima rectificare si prin suma alocata recent catre companiile municipale consta in deturnarea perfect acoperita birocratic a 25% din bugetul Capitalei catre…

- Majorari de capital social pentru 18 companii ale Municipalitatii, totalizand 271,6 milioane lei, sunt prevazute printr-o serie de proiecte de hotarare pe ordinea de zi a sedintei de marti a Consiliului General al Capitalei, potrivit Agerpres.

- Licitatia, care incepe in sens descrescator de la aproape 2,43 de milioane de lei, se refera de fapt la un pachet de servicii: documentatie tehnica pentru obtinerea autorizatiei de construire, documentatia pentru organizarea executiei, proiectul tehnic, detalii de executie (anexa la proiectul tehnic),…

- Regia Autonoma Exploatarea Domeniului Public si Privat RAEDPP Constanta anunta organizarea unei proceduri publice pentru atribuirea contractului "Servicii de curatenie, igiena si intretinere curenta a cladirilor, a platourilor pietelor, a aleilor pietonale din parcurile de distractiildquo;, in valoare…

- Proiectul de modernizare cu fonduri europene a sistemului de termoficare din cartierul Bahne va fi rediscutat in ședința de saptamana viitoare a Consiliului Local Focșani. Daca acest proiect nu va obține nici acum voturile necesare din partea consilierilor locali liberali, atunci Focșaniul nu va putea…

- In sedinta de Guvern de joi, 14 decembrie, Guvernul Romaniei a alocat judetului Maramures suma de 25 de milioane de lei din rezerva bugetara, pentru plata in continuare a lucrarilor de dezvoltare la Aeroportul International Maramures, se arata intr-un comunicat al Consiliului Judetean Maramures. La…

- Bugetul aprobat pentru Administrația Prezidențiala este de 57.558.000 lei cu 20,68% mai mare ca in 2017. Parlamentarii din cele doua comisii au respins un amendament care prevedea reducerea, cu 3,7 milioane lei, a sumelor propuse pentru cheltuielile de personal și marirea cu aceeași suma pentru…

- Comisiile juridice reunite ale Parlamentului au avizat favorabil, marti, proiectul de buget pentru Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitatii (CNSAS) pe anul 2018, in forma propusa de Guvern. Proiectul de buget pe 2018 prevede o alocare pentru CNSAS de 16,5 milioane lei, in crestere…

- Un baietel in varsta de 6 ani a castigat peste 11 milioane de dolari, anul acesta, datorita canalului sau de pe platforma online YouTube pe care sunt difuzate clipuri in care acesta poate fi vazut testand jucarii, informeaza people.com.

- Comisiile juridice reunite ale Parlamentului au avizat favorabil, marți, fara amendamente, proiectul de buget al Avocatului Poporului pe anul 2018, in forma propusa de Guvern. Proiectul de buget pentru 2018 prevede o alocare pentru Avocatul Poporului de 19,6 milioane lei, în creștere…

- Comisiile juridice ale Parlamentului au avizat favorabil, marți, bugetul Agenției Naționale de Integritate (ANI) pe 2018, in forma propusa de Guvern, nefiind formulate amendamente. Proiectul de buget pentru 2018 prevede o alocare pentru ANI de peste 21,6 milioane de lei, în scadere…

- Comisiile reunite pentru politica externa ale Parlamentului au avizat favorabil, marți, bugetul Ministerului Afacerilor Externe pentru anul 2018, in forma propusa de Guvern. În 2018, MAE are prevazute 944,1 milioane de lei credite bugetare (majorare cu 21,9% fața de 2017) și…

- Proiectul bugetului de stat aprobat de Guvern prevede pentru judetul Vaslui si unitatile sale administrativ-teritoriale suma de 348,7 milioane lei, de peste trei ori mai mare decat cea alocata la inceputul anului 2017 (94,3 milioane lei). Municipiul Vaslui ii este alocata anul acesta suma de 45 milioane…

- Deținuții incarcerați la Penitenciarul Jilava au ocazia sa ”evadeze” din curțile de plimbare. Și asta pentru ca, incepand de acum, vor pedala pe doua roți. Printre pușcariașii aflați in penitenciarul de la marginea Capitalei sunt și vedete. Astfel, Cristi Borcea și Victor Becali se vor plimba cu bicicleta…

- Marți, 5 decembrie s-a semnat la Vatra Dornei unul dintre cele mai importante și mai așteptate proiecte, Consolidarea și Restaurarea Cazinoului din Vatra Dornei, a anunțat președintele Consiliului Regional Nord Est, Gheorghe Flutur. Tot pentru Vatra Dornei s-a semnat acum 3 luni un proiect pentru crearea…

- In 15 localitati dambovitene se vor desfasura lucrari de inregistrare sistematica a imobilelor, cu finantare din fonduri europene structurale si de investitii, in cadrul Axei 11–Extinderea geografica a sistemului de inregistrare a proprietatilor in cadastru si cartea funciara, Prioritatea de investiții…

- Primele bilete unice de calatorie RATB - Metrorex vor fi introduse in 10 decembrie, a anuntat primarul Capitalei, Gabriela Firea, luni, in sedinta de indata a Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB), in care a fost aprobat proiectul de hotarare privind implementarea tichetului unic de…

- Comisarul european Corina Crețu a aprobat doua noi proiecte de investiții in Romania, in domeniul transportului rutier și, respectiv, al infrastructurii de apa. Intr-un comunicat de presa se precizeaza ca „aproape 176 milioane de euro din Fondul de coeziune vor fi investite in infrastructura de gestionare…

- Procedura de atribuire a lucrarilor in valoare de peste 6 milioane de euro pentru amenajarea Stațiunii balneo-climaterice de la Ocna Mureș a ajuns in faza evaluarii ofertelor, urmand ca in 4 decembrie sa fie anunțat caștigatorul. Valoarea mare a contractului estimata la 26.832.324 de lei, fara TVA (5.847.605…

- Gigi Becali a fost actionat in instanta de un om de afaceri de origine araba. Latifundiarul este acuzat ca a achizitionat mai multe terenuri in judetul Ilfov, unde ar urma sa inceapa o constructie, iar aceasta i-ar bloca cetateanului arab iesirea din curte. Acesta solicita ca Gigi Becali sa cedeze…

- Proiectul de refacere a industriei penitenciarelor din Romania - care apartine Federatiei Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor (FSANP) - presupune construirea, in prima faza, a unui numar de aproximativ 20 de fabrici, unde ar putea lucra aproximativ 10.000 de detinuti.…

- Bill Gates a cumparat 25.000 de acri de teren in Arizona, in care impreuna cu firma de investitii Belmont Partners, au investit suma de 80 de milioane de dolari pentru a incepe dezvoltarea comunitatii care va purta numele “Belmont”, relateaza The Street. Miliardarul a cumparat aproximativ…

- Membrii Guvernului au aprobat rectificarea bugetara prezentata, la inceputul sedintei de miercuri, de catre ministrul Finantelor, Ionut Misa, care a anuntat ca a doua rectificare bugetara pe anul in curs este tot una pozitiva. Potrivit ministrului Finantelor, sunt alocate fonduri suplimentare…

- Dezvoltatorul Impact, detinut de omul de afacei Gheorghe Iaciu, va construi noua blocuri cu 630 de apartamente de tip studio in zona de nord a Capitalei, intre Bulevardul Expozitiei si strada Aviator Popisteanu. Investitia se ridica la 68 milioane de euro.

- "Pe zona de resurse umane știm foarte bine cum stam. Ne permite astazi programul informatic, EduSal-ul, sa știm exact ce avem in fiecare unitate școlara din punct de vedere al personalului didactic, didactic-auxiliar sau nedidactic. Unde nu avem toate datele din sistem și s-ar putea sa facem erori,…

- Toti elevii din Gagauzia, regiune autonoma din sud-vestul Republicii Moldova, vor fi hraniti gratuit. Un proiect in acest sens a fost votat astazi de majoritatea deputatilor din Adunarea Populara.

- Un nou proiect al Uniunii Europene, pentru asigurarea vizibilitatii si comunicarii actiunilor de implementare a Acordului de Asociere/Zona de Liber Schimb Aprofundat si Cuprinzator (AA/DCFTA) a fost lansat astazi, 7 noiembrie, la Chisinau. Proiectul va dura doi ani si prevede investitii de 1,9 milioane…

- Ministerul Sanatații a anunțat ca la începutul anului viitor va începe primul program de depistare precoce a cancerului la sân, care se va derula pe o perioada de cinci ani și prin care peste 30.000 de femei vor fi testate în acest scop, costul acestuia fiind de 21 de milioane…

- Aproximativ 420 de fermieri care vor promova proiecte inovative si tehnologii pentru protectia mediului vor beneficia de granturi din partea Fondul International pentru Dezvoltarea Agricola. Proiectul va dura sase ani, iar bugetul este de aproape 24 de milioane de dolari.

- Detaliile vin dintr-o scurgere de informații care arata cum corporațiile iși pot proteja, in mod legal, bogația, deși abuzeaza de neplata taxelor. Acest material care provine de la doi furnizori de servicii off-shore și arhivele a 19 paradisuri fiscale au fost obținute de catre ziarul german Suddeutsche…

- Proiectul a fost aprobat cu 39 de voturi, dar subiectul a nascut controverse intre consilierii generali. In cadrul plenului sedintei, consilierul general PNL Ciprian Ciucu a spus ca „proiectul este aberant”. In acelasi context, directoarea Departamentului de utilitati publice, Magda…

- Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea a declarat ca, in cursul lunii octombrie 2017 a fost semnat de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE), actul adițional pentru reabilitarea drumului Șomcuta Mare – Mireșu Mare – Remeți…

- Superba vila Edgar Mavrocordat, situata in zona Intercontinental, spatiu care a gazduit timp de multi ani sediul Ambasadei Statelor Unite la Bucuresti, a fost lasata, pur si simplu, in paragina. CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania , va prezinta imagini incredibile, de ultima ora, cu una dintre cele…