PM Dancila: I don't think Firea will run as an independent, she would lose the mayor tenure

- Presedintele PSD, Viorica Dancila a declarat, luni seara, intr-o interventie telefonica la Antena 3, ca, daca Gabriela Firea va candida ca independent, la prezidentiale, va pierde mandatul de primar general. "Maine, vom vota cine va fi candidatul. In spatele lui se va alinia tot partidul. Trebuie sa…

- Potrivit sondajului intern comandat de PSD, Serban Nicolae, Liviu Plesoianu si Mihai Fifor au obtinut procente cat marja de eroare (3%). Eugen Teodorovici abia a atins 5%, in timp ce Viorica Dancila se situeaza intre 9-11%, sustin surse din conducerea PSD pentru Adevarul. Gabriela Firea a fost masurata…

- National leader of the majority Social Democratic Party (PSD) Viorica Dancila said on Friday in Galati that resuming dialogue with the citizens becomes a priority for the new PSD leadership, hence their travelling to all the counties.She added that one of the reasons for the defeat of PSD…

- Social Democratic Party (PSD) leader Viorica Dancila on Friday announced that the list of candidates for the upcoming presidential election includes several names representing the party, the Alliance of Liberals and Democrats (ALDE) leader, Calin Popescu-Tariceanu, and also an independent candidate.There…

- PNL și USR-PLUS ar putea colabora intr-un tandem de tip Antonescu-Ponta, adica sa dea unul președintele și celalalt premierul, prin formarea unui fel de USD (Uniunea Sociala de Dreapta) sau ULD (Uniunea Liberala de Dreapta). Insa, o eventuala colaborare acum e una mai greu de parafat, pentru…

- Viorica Dancila a declarat, dupa ședința CEX a PSD, ca liderii partidului au votat pentru ca Gabriela Firea sa revina pe funcțiile pe care le-a deținut in trecut, dar și pentru schimbarea lui Codrin Ștefanescu cu Rodica Nassar.”Am vorbit cu toți factorii decizionali din PSD. Am ascultat opinia…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, susține ca, ieri, a fost oprita apa calda in București, in sectoarele 2, 3 și 4, iar din acest motiv a depus plangere penala. Firea a spus ca a venit la PSD sa discute cu premierul Viorica Dancila pentru rezolvarea acestei probleme.”Am facut un efort și…

- Chairman of the Social Democratic Party (PSD, major at rule, ed.n.) Liviu Dragnea said he hopes the party he leads will win the European Parliament election on Sunday, without giving a forecast, and said he has sent directions on the ground to the Social-Democrats to pay attention to the electoral…