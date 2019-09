Stiri pe aceeasi tema

- Un transportor blindat al Armatei a fost implicat vineri intr-un accident produs pe raza localitatii Slobozia Conachi, județul Galați, accident in urma caruia un militar aflat in vehicul a suferit un traumatism cranio-cerebral, potrivit informatiilor furnizate de ISU Galati. ,,Dispeceratul ISU-SAJ a…

- Pompierii sunt insuflețiți de aceleași idealuri și valori, iar dorinta de a face bine semenilor se manifesta prin profesionalismul si abnegatia cu care isi indeplinesc misiunile. Ei reprezinta in zilele noastre speranța de salvare pentru cei aflati in pericol. Numai in luna august, pompierii vranceni…

- Echipa ISU Vrancea s-a clasat pe locul I la etapa zonala a concursurilor dedicate pompierilor profesioniști, caștigand toate probele! Capitan Bindar Paul, plutonier adjutant șef Girboiu Ionel, plutonier adjutant Racovița Vasile, plutonier major Bogdan Gheorghița, plutonier major Caraiman Gabi, plutonier…

- BULETIN INFORMATIV Ziua de 1 august, anul acesta, este o zi de implinire si de bucurie pentru 64 de cadre ale Inspectoratului pentru Situații de Urgența ”Anghel Saligny” al județului Vrancea. Este ziua in care trei ofițeri, un maistru militar și șaizeci de subofițeri sunt avansati in treapta ierarhica…

- Miercuri, 31 iulie a.c., la sediul Brigazii 8 LAROM „Alexandru Ioan Cuza” din Focșani, intr-un cadru festiv, militari aparținand marii unitați, Batalionului 81 LAROM și Batalionului 84 Asigurare Date, au primit cu emotie noile grade, reprezentand un adevarat simbol motivational si o confirmare a muncii…

- Miercuri, la sediul comandamentului Brigazii 282 Infanterie Mecanizata ”Unirea Principatelor”, s-a desfasurat ceremonia de inaintare in gradul urmator, la termen, a mai multor militari din cadrul structurii. Comandantul brigazii, domnul general de brigada Iulian DANILIUC, a folosit acest prilej de incarcatura…

- Secretarul de stat in MAI Raed Arafat considera ca telemedicina va juca un rol important si in ceea ce priveste accidentul vascular cerebral, mai ales pe partea video, el precizand ca noul sistem 112 va permite video-call-ul. „Si la accidentul vascular cerebral telemedicina va juca un rol major, mai…